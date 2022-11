Rudí ďáblové se vrátili do zápasu těsně před přestávkou, když si střelu Shawa srazil do vlastní sítě Ramsey. Stejný hráč vstřelil branku i v úvodu druhé půle, tentokrát už ze svého pohledu do správné branky. Aston Villa se pod novým trenérem posunula ze sestupových příček na třinácté místo.