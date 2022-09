Leicester vstoupil do zápasu skvěle a vedl již po 52 sekundách, kdy Daka přihrávkou vyřadil celou obranu i gólmana Brightonu a Iheanacho zakončil do prázdné brány. Po čtvrthodině už ale po vlastním gólu Thomase a trefě Caiceda vedli domácí. Leicester ještě do přestávky vyrovnal, Tielemans vyslal z vlastní půlky balon za obranu, kterého se zmocnil Daka a skóroval.