Kovář nadchl fanoušky Rudých ďáblů. Za 45 minut udělal nohama víc práce než De Gea za 12 let

„Doufám, že mě tady United dál nechají. Jisté by to mělo být až za pár dnů, které mají na rozhodnutí, ale co mám zprávy, měl bych pokračovat na hostování ve Spartě. Je to na dobré cestě," usmíval se Kovář těsně po mistrovské korunovaci ještě s medailí na krku.