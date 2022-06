Liverpool už si vyhlédl náhradu za Maného. Chystá rekordní přestup

Vicemistr anglické fotbalové ligy Liverpool už si vyhlédl náhradu za útočníka Sadia Maného, který se po šesti sezonách strávených v rudém dresu netají přáním odejít, ačkoli má na Anfield ještě rok platnou smlouvu. V týmu německého trenéra Jürgena Kloppa by 30letého Senegalce mohl nahradit o osm let mladší Uruguayec Darwin Núñez z Benfiky Lisabon. Portugalský klub nicméně požaduje za svůj útočný klenot, s nímž má kontrakt do roku 2025, odstupné ve výši rovných 100 milionů eur, což by z Núñeze udělalo nejdražší akvizici v historii letošního finalisty Champions League.

Foto: Profimedia.cz Uruguayský útočník Darwin Núñez v dresu Benfiky Lisabon. Foto : Profimedia.cz

Článek Zatím nejvíc, přes 84 milionů eur, vysázel Liverpool za příchod Virgila van Dijka, nizozemského pilíře obranných řad Reds. Podle listu Guardian jsou Reds ochotni zaplatit za Núñeze odstupné kolem 80 milionů eur plus nespecifikované případné bonusy, Telegraph zase píše o 70 milionech eur a dodatečných bonusech mezi 15 až 20 miliony. Klub z města Beatles každopádně počítá s tím, že by na novou posilu použil část financí z prodeje Maného, ale odmítl už druhou nabídku Bayernu Mnichov ve výši 35 milionů eur. Přesto je podle anglických médií připraven snížit svůj původní požadavek znějící na 50 milionů eur. Urostlý, 187 cm vysoký kanonýr Núñez prožil v Benfice, do které přestoupil nedávno dosavadní slávistický zadák Alexander Bah, vskutku vydařenou sezonu. V 41 zápasech dal celkem 34 gólů a činovníky Liverpoolu jistě zaujal i ve čtvrtfinále Ligy mistrů, kdy se v obou utkáních proti Reds (1:3, 3:3) dokázal střelecky prosadit. Benfica přitom talentovaného mladíka, o něhož se vedle Liverpoolu eminentně zajímají také Manchester United či Atlético Madrid, přivedla před dvěma lety z druholigové španělské Almeríe za 24 milionů eur.

