Pláchne Ronaldo z United? Údajně požádal o možnost odejít

Cristiano Ronaldo podle britských médií požádal vedení Manchesteru United o možnost opustit klub. Důvodem je údajně skutečnost, že až šestý celek minulého ročníku anglické ligy nebude hrát Ligu mistrů a pro portugalského útočníka by to bylo poprvé po 19 sezonách, co by v elitní soutěži chyběl. Uvedly to ve svých online vydáních Daily Mail, The Athletic a televize Sky Sports.

Foto: Pedro Nunes, Reuters Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo během utkání Ligy národů, blíží se jeho druhý konec v Manchesteru United?Foto : Pedro Nunes, Reuters

Článek Ronaldo se podle jejich informací obrátil na klubové vedení s žádostí o uvolnění v případě, že klub obdrží v přestupním období adekvátní nabídku. United v příští sezoně budou hrát jen Evropskou ligu. Anglie Astronomické platy! Salah předběhl Ronalda, přesto je slabým odvarem Mbappého

