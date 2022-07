Pogba se vrátil do Juventusu, Staré dámě se upsal na čtyři roky

Francouzský záložník Paul Pogba se po šesti letech vrátil do Juventusu. Fotbalový mistr světa z roku 2018 do turínského klubu přišel jako volný hráč a podepsal s ním smlouvu do konce června 2026.

Foto: www.sofascore.com Éra Paula Pogby na Old Trafford skončila.Foto : www.sofascore.com

Článek Pogba se do Itálie vrátil poté, co v roce 2016 odešel do Manchesteru United za tehdy rekordní částku 105 milionů eur. S anglickým celkem však získal jen dvě trofeje za Evropskou ligu a Anglický pohár v roce 2017. Pogba celkem za United odehrál 233 soutěžních zápasů, vstřelil 39 gólů a přidal 51 asistencí. V klubu už navíc v letech 2009 až 2011 působil v mládežnické akademii, podíval se i do prvního týmu, ale poté odešel do Juventusu. Anglie Po Pogbovi s Lingardem končí v Manchesteru United také záložník Mata Během čtyř let v Turíně prožil Pogba úspěšnější období než v United. Čtyřikrát ovládl italskou ligu a dvakrát domácí pohár. Ve 177 soutěžních utkáních za "Starou dámu" zaznamenal 34 branek a 40 asistencí. Přestupy Argentinský fotbalista Di María podepsal smlouvu s Juventusem

