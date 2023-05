Postup do Evropy je nakonec úspěch, Liga mistrů není moc reálná, míní Klopp

"Před šesti sedmi týdny jsem nevěřil, že bychom se mohli ještě dostat do Ligy mistrů. Podávali jsme nevyrovnané výkony, ztráceli jsme spoustu bodů. Museli bychom vyhrát do konce soutěže všechny zápasy, což se zatím daří," uvedl Klopp, jenž dovedl "Reds" třikrát do finále Ligy mistrů. Triumf slavil v ročníku 2018/19.

"Nemyslím si, že je to pravděpodobné. Newcastle i Manchester United jsou kvalitní týmy, byla by pro ně ostuda, kdyby si nechaly Ligu mistrů utéct," posoudil Klopp šance svého týmu. "Nicméně i my byli v minulosti v podobné pozici, kdy doufáte v zaváhání soupeřů za vámi, aby se vám co nejdřív ulevilo a tlak opadl. Pokud jeden z týmů ztratí, musíme být připravení," podotkl pětapadesátiletý kouč.