Šokující obrat v FA Cupu, Aston Villu vyřadil trpaslík ze čtvrté ligy. Lituji fanoušky, smutnil trenér

Kouzlo nejstarší klubové soutěže ve fotbalovém světě opět zapůsobilo. Hráči Aston Villy čekali asi pohodlný postup do další fáze FA Cupu poté, co jim los přidělil Stevenage z League Two, tedy až čtvrté nejvyšší soutěže. Prvoligový celek sice po valnou většinu utkání vedl o gól, ve strhujícím závěru mu ale zasadilo ránu do týla vyloučení a dvě branky outsidera v rychlém sledu. „Je to opravdu výjimečné. Předseda mi řekl, že dnešek byl nejlepším dnem v jeho životě, a přitom v klubu působí již skoro třicet let,“ radoval se trenér outsidera Steve Evans po výhře 2:1.

Foto: Andrew Boyers, Reuters Aston Villu vyřadil trpaslík ze čtvrté ligy Stevenage.Foto : Andrew Boyers, Reuters

Aston Villa měla přitom utkání opticky dle očekávání naprosto pod kontrolou, houževnatě bránící Stevenage dlouho nepustila k ani jedné střele na branku a míč držela bezmála 80 % času. Zdánlivě pohodovou cestu za postupem jí ale řádně ztížil Leandro Dendoncker, který pět minut před koncem řádné hrací doby lacině přišel o míč v souboji s Deanem Campbellem a následně jej ve vyložené brankové příležitosti zezadu stáhl k zemi. Defenzivní univerzál Aston Villy byl za své počínání oceněn červenou kartou a navíc byla proti jeho týmu nařízena penalta, kterou proměnil Jamie Reid. 21letý Campbell se pak definitivně zapsal do historických knih Stevenage o chvilku později, když brankou, která byla jeho teprve druhou v profesionální kariéře, rozhodl o postupu trpaslíka do další fáze soutěže. „Jednoduchý gól. Villa zaspala při bránění rohu," popisoval klíčovou situaci bývalý útočník Aston Villy Dion Dublin. THIS. ❤️ pic.twitter.com/Lwn8UiXPUS — Stevenage FC 🔴⚪ (@StevenageFC) January 8, 2023 Aston Villa tak potvrdila, že se jí v bojích FA Cupu nedaří, prohrála v něm totiž těžko uvěřitelně osmé utkání v řadě. Zklamání bylo ještě znásobeno faktem, že k nečekané porážce došlo na vlastním stadionu. „Fanoušků je mi opravdu líto. Jsme opravdu zklamaní, v závěru jsme ztratili vše, na čem jsme pracovali předchozích 80 minut," smutně konstatoval trenér Unai Emery. Asi tři tisícovky příznivců Stevenage byly naopak ve Villa Parku svědky obratu, na který se bude ještě dlouho vzpomínat. „Splnily se jim ty nejdivočejší sny. Určitě si mysleli, že Aston Villou jejich cesta turnajem končí. Jednalo se ale o zasloužený postup," chválil outsidera Dublin. Ale pozor, není to poprvé, co mužstvo z města poblíž Londýna v rámci FA Cupu šokovalo favorita z nejvyšší soutěže. Na den přesně před dvanácti lety totiž Stevenage poradilo s Newcastelem United, který zdolalo 3:1. Mimochodem, o naprostý šok jde i z finančního hlediska. Podle serveru Transfermarkt.com je celková hodnota současného kádru Stevenage 3,9 milionu euro, přičemž Phillipe Coutinho, jeden z hráčů jejich dnešního soupeře, v létě 2019 přestupoval z Liverpoolu do Barcelony za cenu skoro 35krát vyšší...