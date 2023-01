Záložníka Newcastlu Joelintona čeká soud za řízení v opilosti

"Musím to promyslet. Proberu to s ním a rozhodnu se. Mým úkolem je vybrat co nejlepší tým, který vyhraje, ale musím vzít v potaz i situaci kolem něj," řekl Howe na dnešní tiskové konferenci. "Mluvili jsme o tom spolu a ještě o tom mluvit budeme. Byl to šok. Je to složité. Joe má výčitky, hodně ho to mrzelo. Myslím, že ví, že je to vážná věc. Musíme ho podpořit," prohlásil kouč.