Zraněný portugalský fotbalista Jota přijde o start na mistrovství světa

"Je to dost vážné zranění lýtkového svalu. Bude dlouhou dobu mimo hru, mluvíme o měsících. Smutná zpráva pro hráče, pro nás a pro Portugalsko," řekl na dnešní tiskové konferenci Klopp. "Je to neuvěřitelně chytrý kluk, takže myslím, že to věděl, hned jak ho odnášeli ze hřiště. Zatím to překvapivě zvládá dobře," doplnil německý trenér.