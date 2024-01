Bellingham je podle analýzy nejdražší fotbalista na světě. A co Mbappé?

Kdo by chtěl dvacetiletý diamant získat, musí sáhnout hluboko do svých úspor. Anglický mladík Jude Bellingham z Realu Madrid je na prvním místě nejdražších fotbalistů s visačkou 267,5 milionu eur, což je v přepočtu přibližně 6,5 miliardy korun!

Do první jedenáctky se dostali pouze útočníci a záložníci. Za Bellinghamem figurují Nor Erling Haaland z Manchesteru City a dva brazilští spoluhráči z Realu Madrid, Vinícius Júnior a Rodrygo Goes.