Při dlouhém čekání se ve vápně málem porvali. Nic příjemného, ale zůstal jsem silný, liboval si exekutor Tupta

„Za mě to bylo jasný hned z prvního pohledu, byl jsem dost blízko. Kdyby mu trefil druhou spodní ruku, tak neřeknu nic, ale ta ruka byla fakt vysoko od těla. Nevím, proč se to tak dlouho řešilo,“ přiznal slovenský reprezentant, který se na penaltu jako určený hráč chystal. „Hned jsem si ji vzal, věřil jsem si,“ poznamenal Tupta.

„Dlouhé čekání určitě nebylo nic příjemného, ale v poslední době na tom dost pracuju. Jsem rád i za to, že jsem zůstal silný a padlo mi to tam,“ liboval si Tupta, jenž Hanuše z penalty překonal v osmé minutě. Po remíze venku však spokojený nebyl.

„Chtěli jsme vyhrát a myslím, že jsme na to měli. Hlavně první poločas tomu nasvědčoval. Škoda, že jsme nevyužili naše šance, měli jsme fakt dost tutovek. Ve druhém poločase se nám to vymstilo a dostali jsme gól ze standardky. Je to velká škoda,“ litoval Tupta.