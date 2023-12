Priske po parádním sparťanském večeru: Jsem na kluky moc pyšný. Chválil přístup i oba wingbeky

Hrdost. Pokud by se mělo jednoduše vyjádřit, co vyzařovalo z kouče pražské Sparty Briana Priskeho na tiskové konferenci po úspěšném duelu s Betisem Sevilla (1:0), jiné slovo snad ani nepřichází v úvahu. Právě srdnatý výkon totiž českému mistrovi zajistil cenný triumf a oživil šanci na postup do jarní fáze Evropské ligy. „Jsem na kluky moc pyšný,“ neskrýval emoce dánský trenér.

Jsem na kluky moc pyšný, raduje se Brian Priske z cenného skalpu. Video : Sport.cz

Jsem na kluky moc pyšný, raduje se Brian Priske z cenného skalpu. Video : Sport.cz

Článek Jak cennou výhru hodnotíte? Sehráli jsme náročný zápas proti velmi dobrému mužstvu s velkou individuální kvalitou. Ale dokázali jsme se koncentrovat po celé utkání a pracovat jako tým. Což je přesně něco, o čem jsme se bavili před výkopem. Všichni se drželi herního plánu, jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Dosáhli jsme skvělého výsledku. Prezentovali jsme se přesně takovým fotbalem, jakým jsme chtěli. Jsem na kluky moc pyšný. V nominaci nakonec chyběl Asger Sörensen, z jakého důvodu? Den před zápasem se zranil na tréninku, takže jsme museli sestavu lehce pozměnit. Ale myslím, že všichni stopeři, kteří nastoupili, ukázali svoji kvalitu. Když se třeba podíváte konkrétně na Martina Vitíka, tak ten si vedl opravdu skvěle. Co jste cítil po konečném hvizdu? Hrdost, nadšení, euforii? Obecně hlavně to, jak jsem na celé mužstvo pyšný. To, jak jsme hráli, bylo v mnoha ohledech fantastické. Čelili jsme favoritovi na vítězství celé skupiny. Ale my ukázali naší soudržnost. Věděli jsme, že sice musíme hrát náš fotbal, ale zároveň být kompaktní jako tým. Potřebovali jsme maximum od každého, ať už jsme bránili, nebo útočili. V prvním poločase jsme soupeři sice dovolili dvě větší šance, ale od toho máme brankáře, který nám pomohl. Myslím, že k utkání jsme celkově přistoupili skvěle, na což jsem opravdu hrdý. +𝟑 😍 #acsparta pic.twitter.com/orsigIApI8 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) November 30, 2023 Již v neděli musíte opět přepnout do ligového režimu, čeká vás cesta do Pardubic. Dá se očekávat rotace základní jedenáctky? Pravděpodobně ano. I když upřímně, ještě jsem o sestavě nepřemýšlel. Samozřejmě se vždy snažíme plánovat dopředu, ale zatím jsme to neřešili. Je mi jasné, že půjde o naprosto odlišný zápas. Možná bude i sněžit, kdo ví. Ale víme, že bude potřeba, abychom k němu přistoupili stejně, jako k tomuhle. Ke změnám v sestavě dojde, ale ještě nevíme, k jakým přesně. Jaroslav Zelený si na levém wingbeku nevedl vůbec zle. Vidíte to jako příslib toho, že se mu vrací jarní forma? Ano, myslím si to. Jeho výkony mají v posledních týdnech vzestupnou tendenci. Jsem s ním spokojený. Ale máme v kádru hodně kluků, kteří hrají dobře. Chtějí do základu, bojují o to. Přesně tuhle dravost potřebujeme. Na opačné straně hřiště nastoupil Angelo Preciado. I jeho výkon snesl hodně přísná měřítka, přijde vám, že se již plně aklimatizoval? I on patří mezi ty kluky, kterým se zápas povedl. Je jasné, že když přivedete někoho nového, tak trvá, než zapadne. Navíc když jde o Ekvádorce z belgické ligy. Souhlasím s tím, že zahrál dobře, ale jak jsem říkal, předvedli jsme hlavně týmový výkon. I střídající hráči nám pomohli, odvedli přesně to, s čím na trávník šli.