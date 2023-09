Trenér Slavie Jindřich Trpišovský si po dramatickém postupu do Evropské ligy přes ukrajinský Luhansk přál velkého soupeře a rozhodně může být spokojen. Papírově největším favoritem skupiny G je totiž finalista loňského ročníku, věhlasný AS Řím s José Mourinhem, kterému se sešívaní postaví v rámci třetího a čtvrtého kola základních skupin 26. října a 9. listopadu.

Fotbalisté Sparty vstupenku do Evropské ligy vydřeli v odvetě proti Dinamu Záhřeb, kde otočili nepříznivé skóre ze zápasu v Chorvatsku. V atraktivní skupině C nastoupí svěřenci trenéra Priskeho proti Arisu Limassol, španělskému Betisu a skotskými Rangers, kteří se znovu vrátí do Prahy 26. října.