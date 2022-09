Priske to po příchodu do Sparty neměl jednoduché, myslí si bývalý kouč reprezentace

Vyplatí se českým fotbalovým klubům sázka na zahraničního kouče, nebo jdou do velkého rizika. Případ Dána Briana Priskeho, kterého angažovala před sezonou pražská Sparta, zatím budí rozpaky. Tedy z pohledu výsledků, jinak se zdá, že kouč zvládl přechod do české nejvyšší soutěže dobře. „Přechod do zahraničí není jednoduchý pro žádného trenéra. Musí se vyrovnat se specifiky prostředí. To je stejné, jako když my Češi přijdeme do ciziny a nikoho tam neznáme," tvrdí trenér Ivan Hašek, bývalý kouč národního týmu v pořadu Přímák.

Zahraniční trenéři to v Česku mají složité, uvedl v Přímáku bývalý kouč reprezentace Ivan Hašek.Video : Sport.cz

Někdejší šéf celého českého fotbalu trénoval třeba ve Francii, řadu angažmá měl i v arabském světě, takže dobře ví o úskalích, která na kouče za hranicemi čekají. „Do špičkových klubů v Evropě se jen těžko dostává, když nejste v pozici bývalého hráče. Když tam přijde trenér takříkajíc z čista jasna, tak to není úplně jednoduché," přiznává. Devětapadesátiletý trenér, který je momentálně bez angažmá, v roli hosta fotbalového pořadu Přímák konstatoval, že nástup do Sparty určitě nebyl jednoduchý ani pro Briana Priskeho. Ten naposledy působil v Belgii. „Prostředí je tu jiné, kultura je tu jiná, stejně jako způsob žití," naznačuje, že se Priske nemohl od začátku soustředit jen na fotbal a sžíval se s Českem. Hašek zdůrazňuje, že se někdy nemusí všemu sám kouč přizpůsobit, ale v tom případě se musí mužstvo přizpůsobit jemu. „Kolikrát tohle není jednoduché a je jedno, jestli jde o Priskeho, nebo jiného kouče z ciziny. Žádný zahraniční trenér to v Česku nemá jednoduché. Stejně tak je složité, když by třeba český kouč naskočil do dánské nebo třeba švédské ligy."