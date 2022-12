Prokletý Katar, Neymar končil v slzách. Brazilský šéf vyrovnal Pelého, ale mistrem světa zase nebude

Chtěl potěšit svoji zemi, přes 200 milionů fanoušků i nemocnou ikonu Pelého. Brazilský vůdce Neymar měl osudovou partii ve čtvrtfinále mistrovství světa s Chorvatskem báječně rozehranou, jenže po zpackaném penaltovém rozstřelu smutně kroutil hlavou. Co na tom, že reprezentačním gólem číslo 77 vyrovnal historický rekord Pelého. Na postup mezi nejlepší čtyři to nestačilo a Neymar zůstává bez světového zlata. Zkusí to ještě jednou?

Sestřih čtvrtfinálového utkání MS Chorvatsko - BrazílieVideo : Česká televize