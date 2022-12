"Těžko hledám po takovém zápase slova. V závěru jsme měli být pozornější, při vyrovnávací brance jsme nebránili dobře. Byla to i smůla, protože míč byl tečovaný," mrzelo kapitána Thiaga Silvu, pro něhož to byl v osmatřiceti letech poslední zápas na MS. "Strašně to bolí, snil jsem o tom, že jednou pozvednu pohár pro mistra světa. Jako hráči už se mi to nepovede, ale kdo ví, třeba se jednou budu radovat v nějaké jiné funkci," dodal stoper Chelsea.