Puškáč? Podezření na vnitřní krvácení. Jeho zranění nás zlomilo, hlesl po prohře se Slavií Veselý

Fotogalerie +1

Co způsobilo, že jste z derby odešli poraženi?

Klíč k lepšímu výsledku pro nás ležel v prvním poločase. Úvodních dvacet minut jsme odehráli velmi dobře, dokázali jsme si tvořit nebezpečné situace, jen jsme je nedohrávali. Dostali jsme Slavii pod mírný tlak. Pak měl deset minut více ze hry soupeř, což korunoval brankou zadarmo. Je velká škoda, že se necháme otevřít takhle ze standardní situace.

Celkem brzy jste mohli reagovat. Aleš Mandous zlikvidoval jak pumelici Adama Jánoše, tak zakončení Daniela Köstla po rohu…

Ano, jednou jsem už balon pomalu viděl v síti. Je škoda, že nám to Mandous chytil. To byl jeden z klíčových momentů celého zápasu.

Ve druhé půli vás také citelně oslabilo nepříjemné zranění Davida Puškáče, který byl ze hřiště odnesen na nosítkách. Jak to s ním vypadá?

Tím se to zlomilo. Do té doby jsme nehráli špatný druhý poločas. Konkrétně to (u Puškáče) vypadá na otřes mozku, má navíc nějakou tržnou ránu. Je tam navíc i podezření na vnitřní krvácení, takže jel na CT do nemocnice. Víc nevím, ale asi to s ním teď bude složitější.

David Puškáč v souboji po úderu do hlavy utrpěl tržnou ránu a s podezřením na otřes mozku odjel na vyšetření do nemocnice 🚑 Držíme palce, Pušky 💚 — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 29, 2023

Navíc jste po vynucené změně nemohli využít ani typologicky podobného Erika Prekopa, který stál kvůli čtyřem žlutým kartám…

Chyběl nám vysoký hroťák. Střídali jsme to, co nám zbylo a ne to, co bychom potřebovali. Když vám chybí ten útočník, který je schopný hrát zády k brance, je složité se do toho dostat. Utkání pak navíc vyřešila smolná druhá branka, Slavia si to už kontrolovala a vyhrála zaslouženě.

Po minulé ligové prohře na Slavii (0:6) jste kritizoval fakt, že se vaši svěřenci nechali „dotrhat“ a duel pak skončil debaklem. Těší vás, že tentokráte jste se podobnému průběhu vyhnuli?

Určitě. Chtěli jsme se poučit z náloží, které jsme se Slavií dostali. Defenziva fungovala, největší šance jsme jim nabídli našimi ztrátami při zakládání útoků, ne že by nás nějak přehráli. Samozřejmě jsme se snažili jít za kontaktní brankou, ale kdybychom to vzadu otevřeli, byla by to sebevražda v přímém přenosu. Obzvlášť při síle kádru Slavie bylo nutné se držet taktického plánu.

Existuje naopak něco, co byste týmu s ohledem na dohrání zápasu vytkl?