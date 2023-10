Tomičova bomba posunula Slavii na první příčku. Nemá moc slabin, chválil Trpišovský

Fotogalerie +1

Tomič tak potvrdil to, co bylo z vývoje událostí posledních týdnů jasné. Ve výběru Jindřicha Trpišovského hraje čím dále výraznější roli. Což možná, vzhledem k nezměrné šířce kádru Slavie, čekal málokdo. „Můj plán byl absolvovat co nejlepší přípravu a přesvědčit trenéra, že mám na to se ve Slavii prosadit,“ přiblížil hrdina nedělního podvečera, co se mu honilo hlavou, když se do Edenu vrátil po jarním hostování v Mladé Boleslavi.

Podařilo se to? Odpověď z úst hlavního kouče sešívaných je více než vypovídající. „Míša je pro celou Slavii ohromně zajímavý, komplexní hráč. Ukázal spoustu věcí, ve kterých je silný. Kopací techniku oběma nohama, výbornou střelu, centr. Navíc disponuje i dostatečnými silovými předpoklady. Na to, že je tu dva, tři měsíce, to zvládá velice dobře. Zatím se zabydluje a rozkvétá. Navíc má herní inteligenci a je univerzální. Nemá moc slabin,“ ocenil svého svěřence Trpišovský.

Na druhou stranu, slova chvály nebylo třeba nijak dlouho hledat. Ono i kdyby Tomič nic jiného v Ďolíčku nepředvedl, jeho výstavní trefa by jednoznačně zdobila gólové hitparády víkendu. „Snažil jsem se to trefit co nejčistěji,“ přiblížil své myšlenkové pochody. „Na rovinu jsem ale ani nečekal, že to vyjde tak dobře,“ přiznal poté bez okolků.

Slovenský reprezentant si také vzpomněl na své bývalé spoluhráče z Boleslavi. Právě jejich triumfu 3:1 nad Spartou totiž vděčí Slavia za to, že se poprvé od pátého kola opět vyhřívá na první příčce tabulky. Sešívaní již o selhání rivala před výkopem věděli, takže o motivaci bylo postaráno dosyta. „Samozřejmě jsme to sledovali, cítili jsme, že se můžeme dostat na první místo. Gratuluji klukům do Boleslavi, moc nám pomohli. Hráli super fotbal,“ smekl před celkem z města automobilů.