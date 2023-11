Rada o Panákovi: Nejlepší stoper v Česku. Proč není v reprezentaci?

Patří k nejvýraznějším sparťanům, často slýchá chválu a o víkendu přidal i první ligový gól v sezoně. Byl to právě stoper Filip Panák, kdo rozhodl o výhře lídra Fortuna ligy v hitu na Baníku (1:0). „Pro Spartu odvádí nadstandardní výkony,“ poklonil se trenér Petr Rada v pořadu Přímák na Sport.cz. Co se mu na Panákovi líbí? Proč by ho nominoval do národního týmu? A co potopilo Baník ve šlágru se Spartou? I o tom byla řeč.

Panákův gól jako v Anglii. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek S prokletým kolenem byl na čtyřech operacích, ovšem teď Panák zažívá sladké časy. „Doufám, že už se mu budou zranění vyhýbat. Pokud zůstane zdravý, bude z něj hodně horké zboží. Líbí se mi po všech stránkách: má přehled, čiší z něj klid a s dalším stoperem Sörensenem ve sparťanské defenzivě dominuje,“ poznamenal Rada, kouč druholigové Dukly. „Myslím, že v Česku je momentálně stoperem číslo jedna, a trochu mě mrzí, že není v nominaci reprezentace,“ řekl Rada s odkazem na blížící se konec kvalifikace na EURO (17. listopadu v Polsku a 20. listopadu s Moldavskem). „Čekal jsem, že Panák dostane dodatečnou nominaci spíš než David Zima, který v Turíně na podzim dlouho nehrál a navíc byl zraněný.“ Přímák PŘÍMÁK: Reprezentace bez Baráka? Za nominaci dává hlavu na špalek trenér, říká Rada Rada vyzdvihl i Panákovu akurátní gólovou hlavičku na Baníku: „Když jsem viděl, jak se Filip pověsil do vzduchu, myslel jsem si, že jsem v Anglii. Nádherný gól!“ Sparťané v Ostravě nezářili, ovšem nakonec důležitou výhru urvali a do druhé poloviny ligové základní části půjdou z prvního místa. „Baník hrál velice dobře, ale Sparta rozhodla díky svojí zkušenosti. Asi to nebyl zápas podle jejích představ, každopádně tyhle tři body jsou hodně cenné. Teď mají sparťané čas si přes reprezentační pauzu odpočinout a doléčit šrámy,“ vykládal Rada. A Baník? „Má solidní formu a v zápase dominoval, ale že by měl velké tutovky, to ne. Šestnáct rohů je vysoké číslo, ovšem Baník nebyl nebezpečný,“ popsal Rada. „Snažil se, měl tlak, kombinoval a statistika držení míče 60:40 je proti Spartě hodně zajímavá. Jenže Baníku chyběla převaha v šestnáctce, i proto to pro něj skončilo hořkým výsledkem.“ FORTUNA:LIGA Někteří fanoušci Sparty poničili stadion ve Vítkovicích, škoda jde do statisíců