RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Zápasy s Ruskem? Nehrát! Reakce měla být ráznější, stejně jako tresty za rasismus

Fotbal v současné chvíli zastiňuje situace v Evropě. Ruská invaze na Ukrajinu, kde umírají lidé, to je katastrofa. Neuměl jsem si představit, že je něco takového v 21. století možné. I u nás v lize jsou hráči z Ukrajiny a muselo být pro ně moc těžké hrát v takové chvíli zápasy. Vlna solidarity byla obrovská. Když to vezmu ze sportovního pohledu, Polsko a Švédsko daly před bojem o MS 2022 rázně najevo, že proti Rusku v téhle situaci hrát nebudou. Česká strana reagovala se zpožděním. Čekalo se na schválení Výkonným výborem. Hlasování dopadlo 12:0, což jasně ukazuje, že s Ruskem hrát nechceme, ale za mě to mohlo být uděláno dodatečně a kroky měly být ráznější.

Je moc důležité dát najevo, že s tím, co dělá Putinovo Rusko, nesouhlasíme. Rusko má řadu skvělých sportovců a když budou ze hry, bude jim to vadit a vytvoří se i touhle cestou nějaký tlak na Putina. Je to jen jeden střípek z mnoha, ale každý takový má svoji důležitost. Je strašné, co se děje, a je dobře za každý hlas, který se ozve. Tohle přece nikdo nechce zažívat a je třeba vše co nejdříve zastavit. Jde přece o lidské životy.

Co se týče dění v lize, tak je do očí bijící, jak se během pár dní změnila situace Slavie se Spartou. Slavia po porážce s Karvinou byla dál nerozehraná, v derby měli navrch Letenští. A teď? Je vidět, že Slavia časovala formu na evropské poháry, zmobilizovala se, zvedla se a herní pohoda je tam znát. Samozřejmě, když jí Hradec pomůže chybami je to ještě jednodušší. Slavia takové dárky umí využít. Navíc byla i produktivní, Hradce je mi líto, dostal ze šesti střel pět gólů, přitom na podzim odehrál duely s nejlepšími týmy sympaticky. Tohle se ale z jeho strany nepovedlo.

Sparta byla po konci v Evropě ve složité situaci. Je pro ni moc důležité, že vyhrála a nedostala gól. Nemusí to tak pro někoho vypadat, ale Zlínu určitě vyrostlo po úspěšném vstupu do jara sebevědomí, začátek byl hodně zajímavý a Vrbův tým může být rád, že to zvládl. Spartu čeká těžký týden, pohár s Jabloncem a pak derby se Slavií. Ta do něj půjde určitě jako favorit.

Hodně se mluví o výkonu rozhodčího Machálka a jeho dvou odvolaných penaltách. Když vidím, jak v Lize mistrů v podobných situacích všechno běží ráz na ráz, a tady to trvá všechno dlouho, je mi smutno. Je fajn, že to pak rozhodčí přijde po zápase vysvětlit, jak vše viděl, ale ta prodleva je šílená. Takže chválím sudího, že vše okomentoval, ale je tak i velká výtka. Opravdu zklamaný jsem pak z části fanoušků na Letné a jejich chování vůči hráčům tmavé pleti. Pořád se to opakuje, je to ostuda a klub by těm lidem měl zakázat vstup na stadion.

Zaujala mě i Plzeň. Byl jsem zvědavý, zda přijde její tradiční výhra o gól, ale Pardubicím nastřílela čtyři góly a na hřišti se rvala jako tým. Stačí se podívat, jak zranění hráči Staněk a Beauguel nechtěli střídat, jak všechno prožívají a chtějí bojovat za Viktorku. Ukazuje to, že Viktorka šlape a je na dobré cestě.

Potvrdilo se, že Baník má kolísající výkonnost. Je silný, ale musí zkonsolidovat výkony, až pak může myslet na posun tabulkou ještě výš. Oddechlo si i Slovácko, kde se chytil Jurečka. Ten to hodně potřeboval. V zimě se pořád mluvilo jen o jeho smlouvě a budoucnosti, tak teď se konečně trefil a může se soustředit zase jen na fotbal. Určitě to bude mezi Baníkem a Slováckem zajímavý souboj o čtvrté místo. Každopádně jsem rád, že padlo víc gólů, což je skvělou pozvánkou pro fanoušky na stadiony. Bude lepší počasí, lepší terény, věřím, že se zvedne i výkonnost a díky tomu všemu se bude chodit na kvalitní ligový fotbal, kdy se bude na co koukat.