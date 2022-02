Penalta v nastavení? Věřil jsem si, tvrdí nejlepší ligový kanonýr Jurečka

Jasně. Moc si cením, že jsme po inkasovaném gólu otočili skóre v náš prospěch. Nějaké náznaky šancí jsem měl i v předchozích duelech ve Zlíně a s Pardubicemi, ale když je neproměníte, tak na vás padne deka. Teď jsem skóroval hned dvakrát. Věřím, že to mužstvu i mně do dalších kol hodně pomůže.

Udělal to skvěle. A já jsem se soustředil hlavně na to, abych trefil branku. Povedlo se mi to. První gól nás psychicky nakopl. V úplném závěru jsme pak strhli vítězství na naši stranu, a tak jsem velice spokojený. Tentokrát se nás drželo i štěstí, které nás v některých předchozích utkáních opustilo.