"To, co jsme si nepřáli, v začátku utkání neinkasovat, se nám nepodařilo splnit. Věděli jsme o silné stránce Islandu, což jsou centry do vápna, tam nás potrestal a do dvacáté minuty jsme prohrávali 0:2. Pak se tým zvedl, šel herně nahoru a byli jsme lepší," řekl kouč Rada. "Dokázali jsme přehrávat soupeře a vytvářet si dobré závary, které se nám bohužel nepodařilo dohrát. V druhém poločase jsme si vytvořili dostatek šancí a zakončení na to, abychom gól dali, to nás dnes minimálně stálo bod," dodal.