České varianty pro los EURO: skupina smrti i staří známí z kvalifikace

A ve čtvrtém koši se kromě Itálie skrývá Srbsko se Švýcarskem, k nim se přidá trojice vítězů březnového play off. Mezi nimi může být mimo jiné Polsko, které se v kvalifikaci dvakrát potkalo s Českem (1:3 v Praze a 1:1 ve Varšavě). Právě soupeř z play off by mohl být součástí papírově schůdné skupiny, do které bychom pro příklad mohli přidat třeba Belgii a Rakousko.