PŘÍMÁK: Skandál reprezentantů? Nároďák není zaopatřovací ústav, Šilhavého tím zařízli, říká Straka

„Tlak byl enormní. Někdy jsem to ani nechápal. I to rozhodovalo,“ uvedl ihned po pondělním utkání s Moldavskem (3:0) Šilhavý, který se na šampionát do Německa podívá jako divák. „Přijedeme kluky povzbudit,“ avizoval.

„Nechtěl bych mluvit jen o sobě. Mám za sebou fůru kluků, bez kterých bych to nedokázal. Myslím, že nějaká práce za námi zůstala. Byli jsme tu přes pět let. Nemusíme se stydět,“ řekl odstupující kouč, který rozhodnutí sebe a svých kolegů sdělil ihned po utkání s Moldavskem předsedovi FAČR Petru Fouskovi.

Vy hře bylo, že Šilhavého v nejbližších dnech či hodinách odvolá výkonný výbor. Trenér se však rozhodl sám. „Byl to šok, ale já se mu nedivím. Tlak na jeho personu byl obrovský a umět se s tím vyrovnat není jednoduché,“ projevil Straka empatii. Na lavičce byl Šilhavý od roku 2009 a mimo jiné dovedl tým do čtvrtfinále předchozího mistrovství Evropy.

Kdo by měl tedy odcházejícího trenéra nahradit? „Řeší se spoustu jmen, ať už od nás, nebo ze zahraničí. Já se přikláním k tomu, aby šlo o našince. Času není moc, EURO je za chvilku. Potřebujeme někoho, kdo zná prostředí, mentalitu, hráče,“ ví Straka.

Bývalý trenér obou pražských S pak přidal i příklad neúspěšného experimentu s cizincem. „Podívejte se, jak dopadli Poláci,“ připomněl hororové angažmá Portugalce Fernanda Santose na lavičce soupeře Čechů v kvalifikaci.

Řeč přišla také komplexně na kvalifikaci, která skončila splněným cílem v podobě postupu, jenže herní projev rozhodně neodpovídal tomu, co by si český fanoušek představoval. „Bylo pro mě překvapením, že jsme se dost natrápili. Ale na druhou stranu, králíci se počítají po honu,“ hodnotil Straka průběh bojů o účast na šampionátu.

Ideální výkon nepředvedli čeští reprezentanti ani v posledním duelu s Moldavskem (3:0), kde až do vyloučení soupeře nebyli výrazně lepším týmem. „Když se člověk kouká, vypadá to jednoduše. Ale byl znát obrovský tlak. Začátek byl kostrbatý, pomohl nám první gól,“ ocenil Straka souhru Plzeňáka Chorého a zakončujícího slávisty Douděry.

„Moldavané hráli o všechno, o historický postup. Cítili obrovskou šanci. Zlomil je druhý gól, do té doby? Klobouk dolů před nimi,“ smekl před outsiderem redaktor webu Sport.cz Martin Mls.

Videogalerie k zápasu Česko – Moldavsko 1/4 3:04 Vtipálek Tomáš Chorý. Zápisné? Zeptám se Bráby v Belmondu, odpověděl s nadsázkou Foto: Vlastimil Vacek, Právo 1:17 Čeští fotbalisté slaví s fanoušky v Olomouci postup na mistrovství Evropy Foto: Vlastimil Vacek, Právo 0:17 Jaroslav Šilhavý odchází z tiskové konference, poslední v roli trenéra národního týmu Foto: Sport.cz 5:37 Byl jsem naměkko, přiznal po rozlučce Jaroslav Šilhavý. Už před zápasem jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat. Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Nemůžeme zapomenout ani na skandál, který uplynulý reprezentační sraz velmi ovlivnil. Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta vyrazili do centra Olomouce, vrátili se v pozdních nočních hodinách, popíjeli a sraz opustili. „Skandál číslo jedna. Tohle udělat dva dny před důležitým zápasem, to nejde. Musím bránit trenéra Šilhavého, národní tým není žádný zaopatřovací ústav. Tahle trojice ho zařízla, to je nepřípustné. Určitě to mělo i vliv na jeho rozhodnutí ohledně konce u mužstva,“ nechápal Straka počínání reprezentantů. „V seriálu Vyšehrad jsme se tomu mohli zasmát, ale v realitě? Něco naprosto nepřípustného,“ doplnil ho redaktor Mls.

Útočník Sparty Kuchta se za exces již omluvil prostřednictvím sociálních sítí. „To beru. Ale realita je, že národní tým oslabili, dali pěstí na oko fanouškům a všem, kdo okolo toho pracují. Je ale dobře, že někdo má ty koule a veřejně se omluví. Měl by dostat druhou šanci,“ ocenil Straka Kuchtovu reakci na přešlap.

Na diskotéce byl navíc s Brabcem, Coufalem a Kuchtou viděn i člen výkonného výboru FAČR Tomáš Neumann. „Nechápu to, jediná možnost je jeho odchod. Být tam já, zpacifikuji je tak, že jsou do minuty pryč. A ne, že si tam s nimi dám drink,“ nechápal Straka počínání Neumanna.

Český výběr se každopádně po strastiplné kvalifikaci na šampionát podívá. Síly tak poměří s elitními celky starého kontinentu. „O Němcích vůbec nemusím mluvit, tam je to jasné. Nebo bych si přál Angličany,“ naznačil Straka své vysněné měření sil s giganty. „S Německem u něj doma by to byl velice zajímavý zápas,“ ví Mls.