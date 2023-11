Fousek: Hříšníky jsme nevyloučili navždy. Nový trenér? O jménech nebudu spekulovat

Co jste říkal rozhodnutí Jaroslava Šilhavého skončit ve funkci trenéra fotbalové reprezentace pár minut po postupu na mistrovství Evropy?

Zkušenosti nás učí, že ve fotbale je možné úplně všechno. Někdy si myslíme, že ne, ale opak je pravdou. Jardu Šilhavého znám dlouho, za trenéra Brücknera jsme spolu byli u reprezentace. Je to odborník, spolupracoval s námi dva a půl roku, přebrali jsme ho po minulém vedení. Historie ukáže jeho statistické parametry, na jeho pětileté trase jsou úspěchy, ale objevují se tam i kritické momenty. Dívám se na to jako na fakt, řekli jsme si to. Přeju mu v další kariéře úspěchy. Myslím, že bude rád vzpomínat na období u reprezentace.

Měl jste indicie, že by mohl skončit hned po utkání, nebo to pro vás bylo překvapení?

U toho se nemusíme moc zastavovat. Víte, že od Eura 2021, kdy jsme se dostali do čtvrtfinále, přišly kvalifikace na mistrovství světa, Liga národů, právě skončená kvalifikace, kdy to někdy herně i výsledkově bylo komplikovanější, než bychom si přáli.

Jaký bude další postup?

Je složená pětičlenná skupina, v níž jsem já, moji dva místopředsedové (Jiří Šidliák a Jan Richter), člen za profesionální fotbal Adolf Šádek a technický ředitel asociace Erich Brabec, který bude věci konzultovat i se Sportovní radou. Myslím, že do ledna bychom mohli předložit návrh. Rád bych se ale vyhnul spekulacím o jménech. A to nejen teď, ale i v následujících týdnech. Samozřejmě jsme zaznamenali celou řadu spekulací, kdo by měl přijít, kdo ne, kdo je vhodný kandidát, kdo ne. Nebudeme o tom ale mluvit, než skupina sestaví návrh trenéra a jeho asistentů včetně nového manažera reprezentace. Jeho bude také vybírat nově ustanovená pětičlenná skupina, ve finále ho bude jmenovat výkonný výbor.

Byl jsem naměkko, přiznal po rozlučce Jaroslav Šilhavý. Už před zápasem jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat. Video : Sport.cz

Máte termín, do kdy chcete mít jasno? Další sraz je v březnu.

Jsme si vědomi toho, že šampionátu předchází březnový sraz. Chceme, aby měl nový trenér ještě předtím možnost pracovat na přípravě, komunikovat s hráči, naplánovat si soustředění před Eurem. Máme svou strategii, co se týká jmen a postupů, ale necháme si ji interně. Nejdůležitější je výsledek, abychom se shodli a vybrali dobře. A aby byl nový trenér úspěšný. Bude to koncepční řešení, nejedná se o krátkodobou improvizaci do Eura.

Jména říct nechcete, ale vy osobně máte nějakého favorita?

Šikovná otázka, ale odvolám se na svou předchozí odpověď.

Můžete naznačit, jestli je ve hře, že by k týmu přišel zahraniční trenér?

Nemůžu to úplně vyloučit, ale myslím, že to můžeme považovat za okrajovou možnost. Diskutovali jsme ji. Nikdy neříkej nikdy, ale český fotbal má zejména v kabině specifické kulturní prostředí. Vždycky jsme dosáhli úspěchů na mezinárodní scéně, když byl v kabině někdo, kdo chápal český tým. To však neznamená, že zahraniční trenér by nemohl být úspěšný. Máme příklady, které to dokazují. Ale svou roli bude hrát i ekonomická stránka věci.

Znamená pro mě hodně, že jsem dovedl tým na EURO jako kapitán, těší Tomáše Součka. O to víc jsem chtěl na hřišti umřítVideo : Sport.cz

Budete dbát na to, aby byl nový trenér psychicky odolný? Ti poslední - Michal Bílek, Pavel Vrba, Karel Jarolím a nyní Jaroslav Šilhavý - končili úplně vyčerpaní.

S tím se musím ztotožnit. Netýká se to jen trenérů, ale funkcionářů, kteří zastávají vysoké funkce. Tlaky jsou obrovské, zodpovědnost veliká a očekávání značná. Je to průvodní jev českého fotbalu. Na jedné straně jsou očekávání, na druhé realita, a ne vždy se nám to podaří sladit. Tím nechci říct, že bychom měli rezignovat na své ambice. To bychom tu nemohli sedět. Ale pro trenéra je to těžké.

Řešili jste na výkonném výboru i flám reprezentantů Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchty dva dny před zápasem s Moldavskem?

Ta věc je poměrně čerstvá, zásadní bylo řešení, které jsme přijali společně s vedením reprezentace (Byli vyloučeni pro utkání s Moldavskem - pozn. aut.). Byl to zásah do mužstva nejen nominační, herní, ale i atmosférický. Jsme rád, že se s tím reprezentace vyrovnala. Ukázalo se, že v týmu panuje konkurence, že tam jsou hráči, kteří jsou schopní chytit příležitost za pačesy. Teď probíhá další sebereflexe dotyčných hráčů. Nechci je tady kritizovat nebo ukřižovat, pro ně samotné to musel být těžký moment, když museli opustit tým. Chceme vyčkat do nominace nového trenéra.

Připadnou jim odměny za postup?

Máme o tom určitou představu, ale budeme se tomu věnovat na dalším výkonném výboru.

Vy osobně si dovedete představit, že by se po takovém průšvihu vrátili do reprezentace?

Jsou to dobří hráči. Uvidíme, co přinesou následující dva měsíce. Rozhodně jsme je nevyloučili navždy z reprezentace.

Reprezentanty potkal v olomouckém baru člen výkonného výboru Tomáš Neumann. Jak se k tomu na jednání postavil?

Tu situaci jsme prodiskutovali, vrhlo to určité světlo na něj i na výkonný výbor a celou asociaci. Vyžádal si čas, aby důsledky mohl zvážit. (místopředseda Jřiří Šidliák: Výkonný výbor nemůže odvolávat svého člena, může ho odvolat jen valná hromada).

Věříte Neumannovi jeho vysvětlení, že se s hráči potkal v baru náhodně a že inicioval jejich odchod?

Nechtěl bych se pouštět do toho, co kde bylo a co kdo komu věří. Tomáš Neumann si vyžádal čas, ten bych mu ponechal, aby se k tomu postavil.

Los mistrovství Evropy je už příští sobotu. Nebude zvláštní, že Česko tam bude bez trenéra?

Nemyslím si, že by to byl hendikep. Losování je technický akt. Nás bude zajímat, jaké bude složení naší skupiny a kde budeme hrát. Že tam trenéra nevyfotíme, s tím asi dokážeme žít. Ale přípravu na šampionát neohrozíme. Je potřeba říct, že dosavadní realizační tým mnoho věcí udělal, třeba předvýběr kempů a dalších věcí. Na to budeme navazovat.

Po postupu se vám ulevilo?