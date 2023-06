Český fotbal jde v posledních letech nahoru, chválí jablonecký Černohorec Jovovič

Mě mrzí každá neproměněná šance, nejen tahle. Ale je fakt, že ta v Olomouci za stavu 0:2 patří k těm z největších. Během mých 51 zápasů za reprezentaci jsem měl už hodně příležitostí skórovat, mám dost asistencí, ale gól jsem ještě nedal, což je škoda. Ale co mám dělat? Důležité je, že do toho dávám sto procent, a myslím, že gól přijde.

Jasně, byl bych rád, když hraji v české lize už tolik let. Ale je to jedno, důležitější je výsledek, než kdo dá gól. Máte spoustu výborných hráčů a budu rád, pokud proti Česku nastoupím, jedno jestli na celý zápas nebo jenom jednu minutu, ovšem speciální je pro mě každý zápas v národním týmu.

Jako opravdu výborný tým se skvělými hráči. Myslím, že vaše reprezentace jde nahoru. Jsou tam mladí hráči, kteří hrají ve výborných ligách, třeba jako Schick, Hložek, Souček, Coufal. Nechci jmenovat všechny, ale máte skvělý tým s evropskými hráči s obrovskou kvalitou. Myslím, že celý český fotbal jde jenom nahoru během těch šesti let, co ho poznávám. Češi ukazují, že můžou hrát s každým a každého i porazit, což poznala třeba Anglie.

Uvidíme. Lidi tady fandí, když je všechno v pořádku, ale když máme trochu horší výsledky, tak se to trochu změní. Podle mě nejméně půlka stadionu bude zaplněná. Na baráži s Českem o mistrovství Evropy v roce 2011 byl plný stadion a hodně fanoušků jelo i do Prahy.

Jo! (usměje se) Mým prvním snem bylo, abych za nároďák vůbec hrál. A to jsem si splnil v roce 2013. Reprezentuju už deset let. A pak mám kromě vstřeleného gólu za národní tým ještě druhý sen, že se kvalifikujeme na mistrovství Evropy nebo světa. V roce 2011 v baráži s Českem jsme byli blízko, podle mě jsme byli lepší.

Jablonec se stal mým druhým domovem, už jsem tam dlouho. Když se mě na Jablonec a život v Česku ptají, vždy říkám jen to nejlepší. Jsem v Jablonci pět šest let a nikdy jsem neměl žádný problém. Cítím se tam super a stejně tak má rodina. Se spoluhráči vycházím skvěle. Nechci nikomu křivdit, všichni jsou výborní, ale kdybych měl jmenovat jednoho, s kým mám nejlepší vztah, byl by to Tomáš Hübschman. Pomohl mi a pomáhá furt. Dobrý vztah mám i s prezidentem klubu. Cítím se tam dobře.