Čeští fotbalisté v žádném případě v baráží kvalifikace MS 2022 proti Rusku nenastoupí

"Švédská reprezentace nebude hrát případný barážový zápas proti Rusku, bez ohledu na to, kde se bude hrát. Rusko se nemůže zapojit, dokud bude toto šílenství pokračovat," uvedl švédský fotbalový svaz na svých oficiálních stránkách.

„Očekávám, že má země udělá to samé. Nechápu, na co čekají. Polsko a Švédsko oznámily, že s Ruskem hrát nebudou a to je správný postoj," řekl kupříkladu držitel Zlatého míče Pavel Nedvěd pro televizi DAZN.