Chvíle pro podzimní kometu. Zajímá se o ni Slavia, teď i nároďák

Sotva se začalo spekulovat o zájmu Slavie, dostal i premiérovou pozvánku do fotbalové reprezentace. Nominace sice není bez hráčů Plzně, Slavie a Sparty komfortní, jak kulantně poznamenal trenér Jaroslav Šilhavý. Povolání Mojmíra Chytila pro přátelské zápasy s Faerskými ostrovy a v Turecku však logiku dává, olomoucký útočník patří ke kometám ligového podzimu. „Bohužel pro Sigmu, bude to zase jeden z kluků, co odejde. Jako nedávno Kryštof Daněk do Sparty,“ má jasno internacionál Tomáš Ujfaluši.

Bez hráčů Sparty, Plzně a Slavie. Není to komfortní, ale musíme to respektovat, říká Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz, FAČR

Článek Sešívaní nepřečkali v pohárové Evropě zimu a po skončení podzimu budou chtít oživit kádr. Podle zákulisních informací se pozornost Slavie zaměřila i na Mojmíra Chytila. Se šesti góly nejlepší podzimní střelec Olomouce má podle serveru transfermarkt.com tržní cenu přibližně 18 milionů korun. Chytil má vynikající formu, odměnou mu mohou být první starty v dresu národního týmu. „Je kvalitní útočník, dobrý v presinku, pracuje po celý zápas. Má dobrý výběr místa, dokáže dát gól. Má střeleckou formu, určitě má nakročeno výš," komentuje trenér Jaroslav Šilhavý svou volbu. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Mojmír Chytil ze Sigmy Olomouc.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Mojmír teď za Olomouc válí. Já ho osobně zažil u reprezentační dvacítky, které jsem dělal patrona, ale tehdy nebyl po těžkém zranění kolene rozehraný, teprve se do toho dostával," pokazuje internacionál Tomáš Ujfaluši. „Nyní je však Chytil v plné formě a překvapuje mě, jak skvěle dokáže podržet míč a také zakončit. Je to chytrý a na jeho věk už vyspělý hráč," dodává odchovanec olomouckého fotbalu Ujfaluši a nepochybuje, že útočník Sigmu brzy opustí. Vedle Chytila je v nominaci ještě dalších šest hráčů, kteří nemají ani jeden mezistátní start. Brankář Matouš Trmal (Marítimo), obránci Matěj Chaluš (Malmö), Dominik Plechatý (Liberec), Patrizio Stronati (Puskás Akademia) a Tomáš Zmrzlý (Olomouc), záložník Petr Schwarz (Slask Vratislav). Ještě týden musí Tomáš Vaclík nosit ortézu. Pak může začít s postupným tréninkemVideo : FAČR, Sport.cz „Gólmany sleduje trenér Milan Veselý. Při souběhu událostí byl Trmal jasnou volbou," poznamenává Šilhavý. Faeřany reprezentace přivítá v Olomouci. Její fanoušci tak kvitují, že je ve výběru také Zmrzlý. „Mluví pro něj jeho typologie. Je levák, tam máme trochu problémy. Zastane levého beka i halvbeka, Olomouc hraje podobně jako my," vysvětluje kouč. Asi největším překvapením je Schwarz z polské ligy. „Sledujeme ho delší čas. V Polsku už dlouho stabilně hraje. Je to pracovitý ofenzivní hráč," představuje Šilhavý středního záložníka. Reprezentace Nominace bez hráčů silné trojky, Šilhavý povolal sedm nováčků