Chytil otestoval spolupráci s Douděrou a dal gól. Bylo to jako v sauně, prohlásil

Fotogalerie Foto: Risto Bozovic, ČTK/AP Útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu proti Černé Hoře. Foto: Risto Bozovic, ČTK/AP Český reprezentant Václav Černý (vlevo) v souboji se Zarkem Tomaševičem z Černé Hory. Foto: Risto Bozovic, ČTK/AP Reprezentant Černé Hory Risto Radunovič (vlevo) v hlavičkovém souboji se záložníkem české reprezentace Tomášem Součkem.

Chytil zapadl do solidního ofenzivního představení českého výběru, pohyboval se na špici, tlačil se do zakončení. Nejprve ho vyslal do šance opět velmi aktivní Václav Černý, ale neuspěl. Stejně jako ve druhé půli při nájezdu na Matiju Šarkiče. „Gólů jsem mohl dát víc, ale jsem rád za jeden," pravil pokorně čtyřiadvacetiletý forvard, který vlétl do reprezentace hattrickem minulý rok na podzim v přátelském utkání s Faerskými ostrovy (5:0).

Poté zasáhl do dalších čtyř zápasů, aniž by skóroval. V základní sestavě figuroval ale až v hicu v Černé Hoře. „Bylo to jako v sauně. Ale pro obě mužstva to bylo stejné, museli jsme to zvládnout," glosoval náročné klimatické podmínky.

Remízový stav změnil v 28. minutě. Z pravé přilétl do vápna centr od Davida Douděry, Chytil měl dost prostoru na to, aby mohl pohodlně trknout hlavou do míče. „Byl to skvělý míč. Věděli jsme, že stopeři Černohorců jsou nízko a nebrání ve vápně jeden na jednoho. Na penaltě bylo místo, stačilo nastavit hlavu," popisoval útočník s desítkou na zádech.

Olomoucký Mojmír Chytil se předvede na Slavii, kam v létě přestoupí. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Na podobné centry se může v nové sezoně těšit, s Douděrou se bude potkávat ve Slavii, kam přestoupil ze Sigmy Olomouc. Prožil slušný ligový ročník, dal dvanáct branek, posun výš je pro něj logický. V sešívaném dresu se ale bude vyrovnávat s větší konkurencí.