CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Odvolat Šilhavého? Jenom se přetře fasáda, nic víc!

„Bavit se o tom, jestli měli hrát v Albánii Chytil s Kuchtou nebo někdo jiný, je také důležité. Ale není to začátek abecedy. K úvahám a volání po konci Jaroslava Šilhavého říkám v kostce toto: pokud bude odvolaný, jenom se přetře fasáda a nic víc. Nechci být jako obhájce Jaroslava Šilhavého, ale… Proboha, kolik měl národní tým za poslední roky trenérů a co za jejich působení vzniklo úžasného? Viděl tam někdo konkurenceschopný fotbal?

Myslím, že po losu této kvalifikace nikoho nenapadlo, že bychom mohli vůbec zapochybovat, že z této skupiny nepostoupíme. Neexistovala ve sluneční soustavě lehčí skupina. Jen moje maličkost měla zdvižený prst. Osmnáct let tvrdím, že pokud lidé, kteří fotbal platí a velí mu, nepůjdou ke kořenům, k základům, bude hůř. Ačkoli si mnozí už neumí představit, že by hůř být mohlo, tak bohužel bude.

V Česku si nalháváme, politikaříme, nejde nám o produkt. Těm, kterým by mělo jít o fotbal na prvním místě, jde v první řadě o sebe, o peníze. My si tady lžeme, do zodpovědných funkcí rveme naprosto nekompetentní osoby. Klientelismus a kamarádskost drtí odbornost a kompetentnost.