Duo ze Slavie si řeklo o sestavu! Návyky z klubu máme zažité, říkají Chytil s Jurečkou

Chytil s Jurečkou si přenesli do reprezentace automatismy ze Slavie, jejich spolupráce fungovala. „Návyky, které po nás chce trenér Trpišovský ve Slavii, máme zažité. Řídili jsme se teď pochopitelně pokyny kouče Šilhavého a šlo to dohromady,“ pochvaloval si Chytil.

Premiérovou trefou za národní mužstvo. To Chytil si reprezentační účet už otevřel, na kontě má čtyři branky (hattrick s Faerskými ostrovy, gól v přípravě v Černé hoře). Spolupráce ze Slavie jim evidentně svědčí, Češi by z ní mohli profitovat. Své si v téměř vyprodané Puskás Aréně odehrál také třetí útočník Adam Hložek, který má však složitou pozici v Leverkusenu. V nové sezoně vysedává na lavičce, jeho herní praxe je mizivá.

„Na Adamovi je vidět, že hrozně moc chce dát týmu, co umí. Žene se za gólem. Kolikrát to vzal na sebe, bohužel gólově se neprosadil. Ale víme, jaké schopnosti má. Bude záležet, jestli bude hrát v Leverkusenu, který v létě nakoupil posily do útoku. Věřím, že bude Adamovo vytížení stoupat, že s ním budeme moct počítat,“ uvedl Šilhavý, který přiznal předzápasové obavy z mnoha změn v sestavě.