Dvě rány od Albánců. Čvančara po nich dostal roli žolíka

Rozjel se rychle. Po letním příchodu ze Sparty se v novém angažmá v Mönchengladbachu chytil hned na začátku. Po prvním podzimním srazu ovšem ustoupil do pozadí. Na hřiště začal chodit až jako střídající hráč.

„Ze zápasu s Albánií jsem si přivezl do Německa zranění kotníku. Dvě trhliny, vyřešili jsme to. Jenže proti Darmstadtu jsem dostal zase hned úder do strany stehna, což bylo bohužel ještě větší zranění. Dával jsem se dohromady, minutáž jsme museli dávkovat,“ líčí Tomáš Čvančara na začátku srazu před kvalifikačními zápasy v Albánii a s Faerskými ostrovy.

Utkání s Lipskem musel vynechat úplně, v posledních dvou kolech naskočil vždy na 27 minut. „Netrénoval jsem s týmem, vždy jsem se dočkal až den před zápasem. V takovém případě asi nemůžu být v základu. Byli jsme na tom s trenéry domluveni. Počítal jsem s tím, že než se do toho znovu dostanu, budu v roli takového žolíka. Teď už jsem naplno připraven,“ ujišťuje.

Útočník Tomáš Čvančara na tréninku fotbalové reprezentace před zápasy s Albánií a v MaďarskuVideo : Sport.cz

Přestože nebyl v minulých týdnech fit, německý klub mu s odjezdem na reprezentační sraz problémy nedělal. „Podle mě si váží, že mají hráče, který se dostal do nominace reprezentace. I pro ně je to vizitka, že mají asi kvalitní hráče,“ poukazuje Čvančara.

Mönchengladbachu se ovšem nedaří. Po sedmi kolech je s šesti body na 12. místě tabulky. „Bodů mělo být více. Gladbach je ale v přestavbě. Hromada mladých kluků, nový trenér, od toho se všechno odvíjí. V klubu s tím počítali, nejsme pod nějakým velkým tlakem. Ale samozřejmě není úplně pozitivní, že se zatím nedařilo,“ popisuje.

Kuchta a Čvančara - útočníci pro reprezentaci. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

V neděli nechyběl v Hradci Králové. Z hlediště tam sledoval vítězství Sparty nad Votroky, vychutnal si také skvostný lob svého nedávného klubového parťáka Jana Kuchty. „Na srazu jsem Honzovi hned popřál, že to udělal nádherně. K tomu se víc nedá říct,“ oceňuje parádní trefu reprezentačního spoluhráče.

Když už je řeč o starých známých, v albánské nominaci nechybí jeho bývalý spoluhráč ze Sparty záložník Qazim Laci. „Byl to můj spoluhráč jako každý jiný, samozřejmě jsme se normálně bavili. Jestli se na něj nějak zvlášť těším? Já do Albánie jedu reprezentovat naši zemi, to je pro mě priorita číslo jedna. Po zápase si pak můžeme popovídat,“ zdůrazňuje Čvančara. „Je to bojovník, to všichni vidíme. Bojuje za tým, v němž právě je. Je dobrý na míči, dobře drží balon a prostory,“ dodává.