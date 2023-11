GLOSA: Kauza Barák. Je luxus nenajít s takovým hráčem řeč

Co když to Čechům nepůjde s Poláky nebo následně s Moldavskem? Kdo z lavičky je schopný změnit průběh zápasu? Ať tak či onak, Barák by prostě v nominaci být měl. Výstižně k danému tématu pasuje citát slavného britského velitele Bernarda Lawa Montgomeryho. „Muže, jdoucí do boje, nemůžete ovládat. Ovládat můžete stroje. Muže, jdoucí do boje, můžete vést. A vést neznamená kopat je do zadku, aby šli před vámi, ale přesvědčit je, aby šli za vámi.“