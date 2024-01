Hašek: Mám terč na zádech, ale jsem připraven. S Coufalem a spol. bude mluvit

Co pro vás znamená, že národní tým přebíráte?

Je pro mě obrovská čest trénovat český nároďák, je to vrchol kariéry. Je to nejvíc, co se může trenérovi podařit. Pro mě bylo důležité, jestli budu moct tuhle výzvu přijmout. Mám celoživotní sen zúčastnit se ještě mistrovství světa. Měl jsem možnost na něm být jako hráč. Je to zkrátka oproti mistrovství Evropy rozdíl, jiná akce, nebe a dudy. S přispěním všech uděláme maximum pro úspěch. Myslím, že mám kolem sebe lidi, kteří mají pozitivní energii. Jsou to mladí lidé, kteří tady patří ve svém oboru mezi nejschopnější. Český fotbal dosáhl za poslední dobu obrovských úspěchů, aniž bychom si to uvědomili. Zase jsme na mistrovství Evropy, jednadvacítka byla na mistrovství Evropy, ženy postoupily do Ligy národů A. Kluby se prezentují konkurenceschopným fotbalem v Evropě, na Slavii, Spartě nebo Plzni se lidi baví. Myslím, že to je i úkol pro náš realizační tým, aby se lidé bavili.

Jaké budou vaše první kroky?

Hned v pátek se sejdeme s lidmi z analytického týmu a rozdělíme si úkoly. V neděli odjíždíme do Hamburku, abychom viděli, jak vypadá kemp. Rozpis, kdo za kým pojede, si určitě uděláme. Jeden z prvních bude kapitán.

Jak se plánujete postavit ke třem hříšníkům z Belmonda, tedy Jakubu Brabcovi, Janu Kuchtovi a Vladimíru Coufalovi?

Belmondo je můj oblíbený herec, ale tahle akce se nepovedla. Byla to obrovská chyba. Nechci je soudit, aniž bych s nimi mluvil. Nejdřív s nimi budu chtít promluvit osobně, pak se k tomu mohu vyjádřit. Každý jsme udělali chybu, ale tahle byla kardinální.

A co Antonín Barák, který na posledních srazech kvůli neshodám s realizačním týmem chyběl?

Záleží především na něm, jak se postaví k národnímu týmu. Budeme s ním chtít mluvit osobně. Lajna je teď jiná, přišel nový realizační tým a všichni kluci mají možnost dostat se do reprezentace. Má dveře otevřené, ale samozřejmě musí hrát a mít výkonnost. Ta je na prvním místě.

Proč jste si jako prvního asistenta vybral Jaroslava Köstla, který přichází ze Slavie?

Reprezentace je vrchol. Když jsem se podíval na asistenty, chtěl jsem toho nejlepšího. O Jardovi Köstlovi jsem byl přesvědčený, je mu čtyřiatřicet a má přes devadesát zápasů v evropských pohárech, na jeho věk je to neuvěřitelné číslo. Beru ho jako nejlepšího asistenta, který je v Česku k dispozici. Lidsky si rozumíme.

Köstl bude jediný asistent, který s vámi bude u reprezentace na plný úvazek.

Realizační tým není ukončený, budeme se bavit s dalšími lidmi. S Jardou Veselým (druhý asistent - pozn. aut.) si vše vyhodnotíme za půl roku. Teď chceme, aby měla Jardova přítomnost tady přínos pro Bohemku, kterou trénuje, i pro nás. Chtěl jsem ho v tuhle chvíli, protože se známe osobně. Spolupráce, kterou jsme měli, nám vyhovovala. Sice se neshodneme na všech věcech, ale vždycky dojdeme ke stejnému závěru a jdeme stejným směrem. Po půlroce si vyhodnotíme, jak dál.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Asistent trenéra Slavie Praha Jaroslav Köstl v akci.

Nedávno jste říkal, že šance na vaše zvolení je malá, že se některým lidem nehodíte. Co se změnilo?

Nějaké hroty se otupily, zvítězil rozum a fotbal. Všichni vědí, že čas utíká hodně rychle a bylo potřeba zvolit nového trenéra. Jsem rád, že jsem u týmu.

Nedopadl však příchod Pavla Nedvěda coby manažera. Mrzí vás to?

Když jsem se dozvěděl, že by Pavel o to místo stál a měl zájem, byl jsem šťastný, protože jeho osobnost by tomu pomohla. Několikrát jsme spolu seděli, už jsem byl přesvědčený, že do toho jde, že jsme na stejné vlně. Jak znám Pavla, je perfekcionista, a když jde něco dělat, jde do toho naplno. Pravděpodobně neměl vyřešeno, že by tu byl natrvalo, proto to odmítl. Zavoláme si. Do budoucna by bylo dobře, kdyby byla u týmu výrazná osobnost.

Máte představu, kdo by manažerem týmu měl být?

Na výkonném výboru jsem říkal, že bych si přál s někým takovým spolupracovat. Jsou bývalí hráči, které znám osobně jako Vláďa Šmicer, Petr Čech nebo Karel Poborský, ti by tomu určitě pomohli, kdyby byli součástí týmu.

Cítíte, že v týmu jsou vztahové problémy?

Ano. Je to jeden z našich prvních úkolů, abychom dali hráče dohromady a přesvědčili je. Týmovost musí být naše nejsilnější stránka, to je základní předpoklad. Nakupily se problémy, kázeň a disciplína, které trochu chyběly, budou důležité.

S jakou koncepcí přicházíte?

Aby mohla být nějaké koncepce, bylo pro mě důležité, aby smlouva byla na delší čas, ne na půl roku. Pak se dá pracovat koncepčně. Myslím, že trenér by měl být na čtyři roky, ale mezi mistrovstvími světa. To by měl být cíl. Co se týče toho, že jsem byl dvacet let v arabském světě, tak bych tam asi nebyl, kdybych nebyl úspěšný. Někdo má třeba jen jednu šanci tam pracovat a pak už jinou nabídkou nedostane. Jsem šťastný, že jsem tam strávil nějaké roky, že jsem mohl být u nejlepšího klubu v celé Asii. Vážím si toho, že jsem tam něco zažil a že tam mám nějaké renomé.

Vybírá se nový trenér fotbalové reprezentace. V anketě Sport.cz favorit jasnýVideo : Sport.cz

Ale nálepku trenéra, který působil především v arabském světě, a ne v evropském fotbale, tak trochu máte. Budete chtít kritikům, kteří na to odkazují, vaší prací odpovědět?

Beru to jako obrovskou výzvu, ale ne kvůli tomu. Věřím si, když někam přijdu. Kdybych si nevěřil, tak tu nejsem. V arabských zemích někdy skončíte dřív před vypršením smlouvy, ale pro mě byl třeba největší majstrštyk zachránit dvakrát kluby, které jsem trénoval v poslední době. To pro mě bylo lepší než předtím něco s někým vyhrát. Zároveň to byla zkušenost. Pro mě to ale není o dokazování. Věřím, že se obklopím lidmi, se kterými potáhneme za jeden provaz.

Jste připraven na tlak, který přijde?

Díky tomu, jakou mám rodinu, připraven jsem. Už teď mám terč na zádech. Ale přiznávám, že mi to trochu chybělo, byť vím, že je to trochu masochismus.

Jaký budete chtít hrát s reprezentací fotbal?

Moderní, který se přizpůsobí hráčům, které budeme mít k dispozici. Neřeknu vám, že budeme hrát ofenzivně, všechny napadat a každému dávat deset gólů. Ale slíbím vám, že uděláme maximum, abychom hráli fotbal, který se bude líbit, aby tam byly vidět moderní prvky, jako je vidíme u Sparty, Slavie a Plzně. Budeme chtít také navázat na to, co ti hráči dokazují v zahraničních klubech. Budu se chtít potkat i Jardou Šilhavým a jeho asistentem panem Chytrým., Máme si co říct.

Jak budete využívat data, která jsou v dnešní době pro práci trenéra prakticky nezbytná?

Když jsem začínal jako trenér, vystřihoval jsem si statistiky z novin. Vystřihoval jsem si, kdo kde hrál. Když jsem byl ve Francii ve Štrasburku, vystřihoval jsem si sestavy a známky z L'Équipu, u každého týmu jsem měl štos papírů. Statistika je pro mě důležitá. A datové analýzy? To už se trochu vymyká mé práci, kterou jsem dělal. Ale měl jsem ji k dispozici, už před patnácti lety jsem dostával štosy papírů, studoval jsem to. V realizačním týmu máme však analytické oddělení, jsou tam mladí borci, střelci, kteří se tomu plně věnují a jsou v téhle oblasti odborníci. Vytáhnou mi, co budu potřebovat.