Milníky fotbalového roku 2024: EURO, nový trenér reprezentace i pestřejší Liga mistrů

EURO u sousedů. Hlavní lákadlo roku. Začíná 14. června zápasem domácího Německa se Skotskem v Mnichově, finále je na programu měsíc nato v Berlíně. Znovu u toho budou i Češi, kteří od rozpadu federace na mistrovství Evropy nikdy nechyběli. Tým kapitána Tomáše Součka odstartuje 18. června s Portugalskem v Lipsku a pak bude hrát dvakrát v Hamburku: 22. června s vítězem březnové baráže (Gruzie, Lucembursko, Řecko, Kazachstán) a 26. června s Tureckem. Před třemi lety Česko došlo do čtvrtfinále, titul budou obhajovat Italové.

Jmenování státního trenéra. Po listopadové demisi Jaroslava Šilhavého je křeslo kouče reprezentace pořád prázdné. Hlavním favoritem zůstává Ivan Hašek, jenž u národního týmu zaskakoval už na konci neúspěšné kvalifikace na mistrovství světa 2010. Výkonný výbor fotbalové asociace měl nového kouče odhlasovat už před Vánoci, jenže zasedání se nakonec za bizarních okolností zrušilo. Jasno by mohlo být zkraje ledna. Spekuluje se i o velkém comebacku Pavla Nedvěda: u reprezentace by mohl dělat manažera nebo jinou, časově méně náročnou funkci.

Česká trojka v jarních pohárech. Tohle zdejší fotbal nepamatuje. Po povedeném podzimu budou v pohárech na jaře pokračovat hned tři české týmy. Spartu čeká v předkole play off Evropské ligy Galatasaray Istanbul (15. února v Turecku, 22. února na Letné). Slavia (Evropská liga) s Plzní (Konferenční liga) jdou rovnou do osmifinále, soupeře budou znát v únoru. Česko už po podzimu překonalo svoji zatím nejúspěšnější pohárovou sezonu 1995/1996 a na jaře se ještě může posunout z průběžného 11. místa v žebříčku národních koeficientů. Ten určuje nasazování týmů do pohárů.

A ještě pro úplnost tabulka koeficientů z tradičního zdroje... Těch 12 bodů je naprosto ojedinělý počin, ze kterého bude celý český fotbal těžit dalších pět let! pic.twitter.com/cl2mp4v6Y7 — FC Koeficient (@fc_koeficient) December 14, 2023

Revoluce v LFA? Ligová fotbalová asociace, která řídí první a druhou ligu, za dobu své existence zatím neměla jiného předsedu než Dušana Svobodu. Letos se to může změnit, vedení LFA má mandáty nejpozději do léta. Svobodovi se dlouhodobě vyčítá potenciální střet zájmů (je místopředsedou představenstva Sparty) a jeho pozici mohl oslabit povedený tendr na audiovizuální práva, což byla iniciativa elitních klubů v čele se Slavií. Jejího šéfa Jaroslava Tvrdíka namíchla i zbytečná prosincová cesta na odloženou ligu do Zlína. „Vedení LFA potřebuje změnu a v únoru ji předložíme!“ napsal Tvrdík na síti X.

Ještě třaskavější rivalita. Dva tituly za sebou? Tohle sparťané zažili naposledy zkraje tisíciletí (2000 a 2001). Teď si to můžou po letech zopakovat: loňští mistři po podzimu vedou ligu o pět bodů před Slavií, která má zápas k dobru. Ovšem i vršovická parta bude hladová, poslední titul se v Edenu slavil před třemi lety. Žhavou rivalitu může vyšponovat předvánoční tah miliardáře Pavla Tykače, jenž koupil Slavii od předchozích čínských vlastníků. Čtvrtý nejbohatší Čech podniká mimo jiné v energetice čili ve stejné branži jako sparťanský boss Daniel Křetínský. První ligové derby se bude hrát 3. března a čtyři dny předtím slavná „S“ na sebe narazí ve čtvrtfinále MOL Cupu.