Jak Ronaldo rozmetal české sny. Rozhodla jedna situace, lituje i po deseti letech Gebre Selassie

„Hrát proti Ronaldovi bylo určitě cennou zkušeností. V té době jsem byl ještě hráčem Liberce před přestupem do Brém a řekl bych, že většinu času to bylo ok. Ale rozhodla jedna situace, když šel dobrý centr mezi stopera a mě a on tam byl...," vzpomíná na osudovou chvíli 35letý obránce, který měl tehdy za sebou mimořádnou sezonu, když s Libercem urval senzační mistrovský titul.