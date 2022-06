Jak uhlídat hvězdného Ronalda? Nenechat ho vystřelit, směje se před duelem s Portugalci Souček

Lisabon (od našeho zpravodaje) - Tedy nejspíš s CR7 v sestavě, protože třeba v pyrenejském derby obstarávajícím úvod skupiny nastoupil Cristiano Ronaldo až na závěrečnou půlhodinu, aby proti Španělům pomohl zařídit remízu.

„Recept, jak ho uhlídat, hledá každý, ale jde nalézt těžce. Vždyť společně s Messim jsou nejlepšími fotbalisty za posledních patnáct let. Ale hrát proti němu je zážitek," potvrzuje kapitán českého týmu Tomáš Souček, který proti pětinásobnému držiteli Zlatého míče nastoupil dvakrát v uplynulé sezoně Premier League.

Foto: Profimedia.cz Na tréninku českých fotbalistů v Lisabonu před utkáním s Portugalskem panovala dobrá nálada. Vlevo kapitán Tomáš Souček.Foto : Profimedia.cz

Třeba ale CR7 nenastoupí. Možná mu kouč Portugalců Fernando Santos dopřeje odpočinek. Anebo ho případně nasadí zase až v závěru zápasu, který začíná tradičně ve 20.45 našeho času. Jenže že by si nechal Ronaldo ujít příležitost představit se na stadionu Sportingu, v jehož dresu vstoupil do světa velkého fotbalu?! Že by netoužil přidat k dosavadním 177 reprezentačním gólům další? A před svými fanoušky k tomu?

„Ať raději na hřišti je," přeje si trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý, aby sestava Portugalců byla co nejsilnější a boj o první příčku ve skupině měl patřičné grády. „I hráči po tom touží. Aby se s ním poměřili a zkonfrontovali síly s hráčem, který je sám schopen rozhodovat zápasy."

Zároveň ale samo sebou ani trenér, ani jeho svěřenci netouží po tom, aby se touto schopností prezentoval Ronaldo právě ve čtvrtečním večeru. Jenže dá se vůbec zastavit? Lze ho ubránit, když třeba Švýcarům vstřelil v předchozím duelu v rychlém sledu dva góly a utkání rozhodl?

Foto: Profimedia.cz Trenér Jaroslav Šilhavý (v bílém druhý zleva) uděluje pokyny na tréninku v Lisabonu před utkáním s Portugalskem.Foto : Profimedia.cz

„Spoluhráči na něho spoléhají v Manchesteru United i v reprezentaci a dávají mu hodně balonů. A on jim to vrací," ví o Ronaldovi své legionář z West Hamu Souček. „Nejlepší by bylo nenechat ho vůbec vystřelit na bránu, protože pak nám gól nedá. V tom ale musíme obráncům a gólmanovi pomáhat všichni."

„Gólmanovi Staňkovi," překvapivě prozradil trenér Šilhavý, že v bráně dojde k rošádě a místo Tomáše Vaclíka, který odchytal skvěle první dva zápasy Ligy národů, nastoupí plzeňský gólman.

Ten v kvalifikaci o postup na světový šampionát do Kataru podstoupil křest ohněm v Belgii, kde proti němu stáli Lukaku, Hazard a spol., ve čtvrtek to bude zkouška ještě těžší. Co hráč v portugalské sestavě, to jméno a pojem.

„Od pravého beka po útočníky je jejich kvalita neskutečná," přitakává Souček. „Podle jmen a klubů, v nichž portugalští fotbalisté působí a vzhledem k přítomnosti Ronalda jsou silnější než Španělé," vyslovuje svůj názor Šilhavého asistent Jiří Chytrý.

Foto: Profimedia.cz Kapitán Tomáš Souček (vlevo) a trenér Jaroslav Šilhavý při tiskové konferenci v Lisabonu v předvečer utkání s Portugalskem.Foto : Profimedia.cz

„Proto bude pro nás i tahle konfrontace zase hodně poučná. A my si proti silným týmům vyzkoušíme, na co máme a jakým způsobem proti nim můžeme uspět," přidal trenér.

Kromě rošády v bráně chystá i další dvě tři změny, ale o nich už se konkrétně nevyjádřil. Stejně jako neprozradil, zda zůstane o rozestavení se třemi obránci nebo defenzivu přece jen posílí. „Ještě to pobereme s realizačním týmem a také s hráči, kteří se musí se zvoleným stylem hry ztotožnit. Soupeř nás nejspíš zatlačí do defenzivy, takže budeme bránit a vyrážet do brejků. Se Španělskem jsme dokázali, že to umíme a že z protiútoků můžeme být nebezpeční," avizoval Šilhavý, na co své svěřence připravuje.