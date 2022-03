Jankto po červené kartě: Rozhodčí si vybral jednoho z 20 hráčů a zrovna jsem to byl já

Madridský celek remizoval v Bilbau 1:1. Hosté však cítili, že měli na víc. „Je to taková pachuť. V zápase jsme mohli získat tři body po gólu na 2:1, který byl regulérní, ale VAR ho odvolal," vypráví české křídlo v pořadu Premier Class.

A při rozhovoru natáčeného přímo během reprezentačního srazu se vrátil i ke svému vyloučení. „Je to moje první červená karta v kariéře v Serii A nebo La lize. Před sedmi lety byla jedna v Serii B, ale tohle byla červená karta, kdy jsem vlastně ani nehrál," přibližuje Jankto.

„Byly tam emoce. Byly poslední minuty, padaly tam žlutý karty. Celá naše lavička vyskočila, protože jsme reklamovali faul. A rozhodčí tím, jak chtěl udržet chování hráčů, tak si vybral jednoho z dvaceti, co byli na lavičce, a byl jsem to zrovna já. Tak to někdy prostě bývá," říká smířeně.