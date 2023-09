Jedno z nejnepříjemnějších zranění. Souček přečkal pořádnou ránu do hlavy

Drsné záběry vyděsily nejen reprezentační trenéry. West Ham zvítězil v Brightonu, přišel však o Tomáše Součka. Dlouhán se po standardce natahoval hlavou po míči, k němuž se však dříve dostal brankář Brightonu Verbuggen. Setrvačností se střetl s českým záložníkem, jenž byl po úderu do hlavy ošetřován na trávníku a následně musel kvůli riziku otřesu mozku střídat.

„Pokud jde o rány do hlavy, zažil jsem toho už dost. Tohle však bylo jedno z vůbec nejnepříjemnějších zranění. Jsem rád, jak probíhá rekonvalescence. Cítím se fit, těším se na důležitý zápas,“ kvituje posun k lepšímu.

Jeho start byl na hraně. Protože šlo o zranění hlavy, musel dodržet přísný protokol. „Anglická federace má pravidla, po kolika dnech se může co dělat. Měl jsem hodně testů jak vevnitř, tak venku na hřišti. Dostal jsem pár dnů volno, nejdřív jsem pak mohl začít bez kontaktu. Jak jsem přijel na nároďák, už jsem mohl trénovat s kontaktem. Na Albánii to vyšlo optimálně, ale první týden byl opatrnější,“ líčí návrat na trávník.

Posiluje ho i rázný vstup jeho Kladivářů do sezony. V Premier League jsou bez porážky čtvrtí. „Tady v Edenu jsme vyhráli Konfrenční ligu a jsem rád, že nám vyšel i start nového ročníku. Sice jsou za námi jen čtyři kola, ale jsme nahoře. Věřím, že si to přenesu sem do reprezentace,“ usmívá se.