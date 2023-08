Šilhavý povolal na Albánii zkušené, Souček bude v pořádku

MADE IN ENGLAND: Souček bude chodit do soubojů pořád. Penalta pro United? Nechápu

West Ham si připsal další tři body, vyhrál ve fotbalové Premier League v Brightonu 3:1. Byli u toho i čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Tomáš Souček, jenž však kvůli tvrdé ráně do hlavy střídal. Liverpool předvedl v oslabení úžasný obrat v Newcastlu a vyhrál 2:1. Anglií hýbe i penalta pro Manchester United, po které udolal Nottingham 3:2. To vše rozebírá v pravidelném komentáři pro Sport.cz bývalý reprezentant Daniel Pudil, který strávil sedm let kariéry v Anglii, kde nyní i žije.