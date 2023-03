Jurásek by rád do základu, těší se na souboj se superhvězdou. Stane se jeho povolání řešením otázky levého obránce?

Předpoklady k tomu, aby se stal dlouhodobě klíčovým stavebním kamenem družiny Jaroslava Šilhavého, Juráskovi rozhodně nechybí. Disponuje totiž na tuzemské poměry špičkovou rychlostí i vytrvalostí, navíc umí přidat i kýženou nadstavbu směrem vpřed. Posuďte sami. V probíhající sezoně nastoupil do pětatřiceti soutěžních utkání, během nichž zapsal dvě vstřelené branky a hned jedenáct asistencí.

„Před přestupem do Mladé Boleslavi jsem byl spíše ofenzivní hráč. Na bránění neustále pracuji a posunul jsem se v něm, ale všichni vědí, že raději útočím," vysvětloval Jurásek své četné výlety až k pokutovému území soupeře.

První trénink fotbalové reprezentace v roce 2023Video : Sport.cz

V pátečním duelu s Polskem bude ovšem nutné upřít pozornost i směrem vzad. Důvod je jasný. Kapitán výběru našich severních sousedů Robert Lewandowski totiž ve 138 utkáních v polském dresu nasázel úctyhodných 78 branek a coby historicky nejlepší střelec své země tak představuje skutečnou hrozbu.

Foto: Carl Recine, Reuters Robert Lewandowski z Barcelony skóruje z penalty proti Manchesteru United.Foto : Carl Recine, Reuters

„Těším se na něj, je to velký útočník. Pokud do zápasu zasáhnu, bude to největší jméno, které jsem zatím na hřišti potkal. Určitě se ale dá bránit, jen musíme přijít na to, jak," komentoval mladý obránce případnou konfrontaci s jednou z nejlepších čistokrevných „devítek" na světě.

Juráska, který ještě před dvěma lety kopal za druholigový Prostějov, tak dost možná čekají souboje s forvardem věhlasné Barcelony. Kariérní posun jako hrom. „Když jsem přestupoval do Boleslavi, manažer mi řekl, že do dvou let mě vidí v reprezentaci. Já tomu vůbec nevěřil, nakonec jsem to ale stihl úplně přesně," culil se šikovný levák.

V nominaci fotbalové reprezentace je šest nováčků a převažují hráči Sparty a SlavieVideo : Sport.cz

Vedle Juráska je v nominaci dalších pět nováčků, včetně jeho teprve 19letého jmenovce Matěje. Žádný ze zkušenějších spoluhráčů si ale dvojici mladíků kvůli stejnému příjmení nedobírá. „Zatím nic zvláštního neproběhlo, ani jsme nemuseli platit nic do kasy. Matějovi to přeji, mám radost. Myslím, že nominaci si svými výkony zasloužil," pochválil spoluhráče z klubu starší z dvojice Jurásků.

Šilhavého výběr pro probíhající reprezentační sraz je specifický nejen vysokým počtem potenciálních debutantů, ale také výrazným zastoupením hráčů z řad pražských S. Každý z odvěkých rivalů národnímu týmu vypůjčil šestici fotbalistů. Slavia i Sparta navíc ve Fortuna lize bojují o celkové prvenství a okupují první dvě příčky se shodným počtem získaných bodů. Jak tedy tato vypjatá situace ovlivňuje atmosféru v týmu?

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Matěj Jurásek během tréninku fotbalové reprezentace před zápasy kvalifikace ME 2024 s Polskem a Moldavskem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Není to zatím nijak na nože a věřím, že ani nebude. S kluky se ale špičkujeme pořád. Láďu Krejčího znám ještě z Brna, některé další zase z reprezentace do jednadvaceti let," prozradil Jurásek, že vyrovnaný boj o triumf v domácí soutěži je cítit i v kabině národního mužstva.