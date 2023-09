Kabongo je za vydařenou premiéru v jednadvacítce vděčný. Mohl jsem dva góly přidat, tvrdí

„Po jednom ze soubojů mě trochu tahal zadní sval, takže jsem raději požádal trenéra, aby mě ze hřiště stáhl. Nechtěl jsem, aby se zranění zhoršilo. Věřím, že to bude dobré. Pomůže mně masáž a regenerace. Na Island budu určitě stoprocentně připravený,“ chyběl by nerad v úterý při vstupu českých Lvíčat do kvalifikace o mistrovství Evropy.

Do utkání se Slováky naskočil Kabongo na druhou půli a byl na trávníku hradišťského stadionu hodně vidět. „Mohl jsem přidat ještě jeden gól. Možná i dva. Každopádně jsem za podařenou premiéru v jednadvacítce hodně rád. Jsem vděčný, že jsem mohl nastoupit,“ líčil nadšeně.

Mladí Češi soupeře ve federálním derby po změně stran přehrávali. „Byli jsme v báječné kulise výrazně lepší. Myslím, že jsme si na hřišti docela sedli. I Slováci si ovšem vypracovali po našich chybách pár šancí. Na Islandu se jich musíme vyvarovat,“ měl Kabongo okamžitě jasno.

Duel byl pro něj o to pikantnější, že působí ve slovenské nejvyšší soutěži. Jeho Podbrezová pod vedením českého kouče Romana Skuhravého figuruje v tabulce na výborné čtvrté příčce. „Řadu slovenských protihráčů jsem pochopitelně znal. Po utkání jsem si krátce popovídal s Nikolasem Šikulou, který sice momentálně hostuje v Pohronie, avšak je kmenovým hráčem Podbrezové,“ prozradil.

Právě na Slovensku se za necelé dva roky uskuteční finálový turnaj evropského šampionátu hráčů do 21 let. „Já bych byl strašně rád u toho, ať už by se hrálo kdekoliv. Na Slovensku by to ale pro mě bylo ještě příjemnější. A pochopitelně taky pro české fanoušky,“ ví Kabongo dobře.

Cesta na mistrovství Evropy však bude pro mladé české fotbalisty ještě dlouhá a zřejmě pořádně trnitá. O první kvalifikační body ve skupině zabojují v úterý. „Výhrou nad Slováky jsme si zvedli sebevědomí. Atmosféra v mužstvu teď bude ještě výrazně lepší. Věřím, že uspějeme i na Islandu,“ těší se na duel v exotické zemi.