Nová jednadvacítka má šéfa pro první zápas. Kapitánem bude týmový pokladník

V předchozí jednadvacítce, která postoupila na letošní EURO v Gruzii, to bylo dané. Celé dva roky byl kapitánem Filip Kaloč. A když nehrál, týmu šéfoval další záložník Jan Žambůrek.

Na středeční tiskovku před prvním zápasem nového cyklu coby kapitán přišel Václav Sejk. „První pocta je už samotná nominace do nároďáku. A páska je dvojnásobná čest,“ líčil nadaný mládenec, jenž stihl už 18 zápasů v minulém cyklu jednadvacítky a s šesti góly byl nejlepším českým střelcem.

Jako týmový pokladník se teď dostal do choulostivé situace: za čtvrteční start s kapitánskou páskou bude muset sám sobě zaplatit do kasy. „Zeptám se kluků, jakou taxu si mám naúčtovat,“ vykládal pobaveně.

Sejk byl u toho, když předloni šla jednadvacítka rovnou do kvalifikace, kvůli covidovým omezením nestihla ani jeden přípravný duel. „Podle toho první zápas vypadal. Se Slovinskem to bylo hodně vyrovnané a zlomili jsme to až na konci po standardce. Je dobře, že teď máme ještě přátelák se Slovenskem, může nám hodně ukázat. Zjistíme, v čem jsme silní, a na čem ještě budeme muset před cestou na Island zapracovat,“ poznamenal Sejk.