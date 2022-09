Karty zapomenuty. Obranu Lvíčat se chystá trápit islandský klenot

Do prvního utkání ho nepustily žluté karty, odveta v Českých Budějovicích by ho ale minout neměla. Pokud Islandský supertalent Kristian Hlynsson v úterý (18:00) opravdu nastoupí, bude pro národního tým do 21 let zřejmě největší ofenzivní hrozbou. O jeho kvalitách české mužstvo před rozhodujícím soubojem o mistrovství Evropy samozřejmě ví.

Foto: @footballiceland Kristian Hlynsson v reprezentačním dresu se svým tradičním číslem 10Foto : @footballiceland

Článek „Utkání bude možná trochu jiné, soupeři v pátek chyběli jeden až dva vykartovaní hráči," řekl na předzápasové tiskové konferenci kapitán českého výběru Filip Kaloč. Mezi zmíněné absentéry rozhodně patří 18letý Hlynsson, kterého z domácího zápasu baráže vyřadila špatná disciplína z předchozího průběhu kvalifikace. Těžko říct, zda by v prvním klání dokázal odvrátit výslednou prohru 1:2. Při pohledu na islandskou sestavu se ale jeho jméno skloňuje nejčastěji. A ne náhodu. V kvalifikaci byl se šesti brankami a dvěma asistencemi hlavním ofenzivním motorem mužstva. Už jen fakt, že se mladý středopolař patří do respektovaných a celosvětově oceňovaných mládežnických týmů nizozemského Ajaxu, svědčí o jeho talentu. Dokonce nakoukl do A-týmu, kde ve dvou utkáních vstřelil stejný počet gólů. Official: Kristian Hlynsson has extended his contract until 2026! #Ajax | #Hlynsson pic.twitter.com/LxzU6J6PNr — All About Ajax (@AllAboutAjax) January 25, 2022 Na hráče s číslem 10, jehož islandská média přirovnávají k ikoně tamního fotbalu Gylfi Sigurðssonovi, si budou muset dát Češi zřejmě největší pozor. Hvězda mezi dospělými „Má předpoklady, aby byl hvězdou i v dospělém fotbale. Je ještě trochu subtilnější, ale dokáže nejen výborně připravovat šance, ale také je proměňovat. Budeme na něj připraveni a věřím, že máme v týmu rovněž efektivní hráče," řekl o Hlynssonovi kouč Lvíčat Jan Suchopárek. Češi mají před úterní odvetou v Českých Budějovicích jednobrankový náskok, sami ale moc dobře ví, že pouhé pasivní bránění slušné výchozí pozice by mohla být cesta do pekel. „Až na posledních 10 minut jsme byli v úvodním duelu lepší. Ustrašeností jsme ale soupeři dovolili dostal se do drtivého tlaku. To znovu nesmíme připustit," varoval Scuhopárek. „Mužstvo má charakter i kvalitu, pokud se to povede dát do zápasu přímo na hřiště, tak jsme schopni zvládnout i ta nejtěžší utkání. I ten otočený výsledek na Islandu charakter mužstva jen potvrdil,“ zmiňuje trenér Jan Suchopárek 🎙 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 26, 2022 Tradičního kapitána Kaloče, který páteční střetnutí začal na lavičce náhradníků, zastoupil rovněž střední záložník Jan Žambůrek. Připouští, že Island může v odvetě od úvodních minut napadat a pokusit se o rychlé smazání jednogólového manka. „Musíme se co nejlépe připravit. Jsou silní ze standardek, které jako vždy mohou rozhodovat. Musíme si dát pozor klidně i na dlouhé auty," podotkl Žambůrek. Reprezentace Oslavenec Suchopárek: Nemůžeme přemýšlet jen o hájení náskoku. Chystá změny v sestavě?