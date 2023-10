Kdo blokuje Haška? nechápe Vízek. U reprezentace očekával změnu

Sešli se jako kmotři knihy Panenka/Legenda z Ďolíčku, která vychází u příležitosti blížících se 75. narozenin Antonína Panenky. Olympijský vítěz z roku 1980 netají, že právě Ivan Hašek by pro něj byl v kritické chvíli reprezentace ideální volbou.

„Oni si z nás na FAČR nic nedělají. Když fotbalová veřejnost něco chce, oni to udělají přesně opačně. Jedou na sebe, jako soubor jednotlivců. Celý fotbalový národ chtěl změnu, protože mužstvo hrálo, jak hrálo, a trenér mluvil, jak mluvil… Nedbají, že tady je jeden schopný nástupce. Podle mě se zbláznili. Mají tady výborného trenéra, kterému vůbec nedají šanci. Myslím tím Ivana Haška,“ čílí se Ladislav Vízek.

S nikým jsem nejednal, ale trenér nároďáku je pozice, kterou asi nikdo neodmítne, říká Ivan Hašek. Video : Sport.cz

„Všichni víme, že je mezinárodně zkušený, zná fotbal i u nás. Prostě někdo ho brzdí. Kdo to je, nevíme. Je to ostuda pro náš fotbal. Myslel jsem si, že vedení bude daleko razantnější. Já proti Jardovi Šilhavému nic nemám. Nesplnil ale podmínku kvalifikace na mistrovství světa, už tam měl být propuštěn. Dostal novou smlouvu a jelo se dál. Pokračuje i dneska, to je jako v Kocourkově,“ líčí 68letý internacionál.

Ještě hůře je na tom Polsko. Češi mají štěstí, že díky výpadkům největšího favorita skupiny se sami drží na druhém postupovém místě za Albánií. A mají svůj osud dál ve svých rukou.

„V tabulce nám pomáhají všichni, myslím, že není možné nepostoupit. Pokud přece jenom nepostoupíme ze skupiny, která je jasně nejslabší, tak bych doporučil celé FAČR i s uklízečkou, aby dali výpověď! To by byla taková hanba ve světě…“ varuje Vízek.

U fotbalové reprezentace se nic nemění. Trenér Jaroslav Šilhavý a stávající realizační tým dokončí kvalifikaci Video : Sport.cz

Šilhavý už nemá v případě postupu automatickou opci na prodloužení smlouvy až do šampionátu.

„Stejně ho tam nechají, postoupíme. Házejí to na peníze, ale za postup přijde čtvrt miliardy od UEFA, takže v penězích to není. Je to o bratříčkování a lobbistech, co jsou tam. Nechci zacházet daleko, musel bych jmenovat. Je mi z toho strašně velké smutno, to říkám upřímně,“ říká člen Klubu ligových kanonýrů.

Nemůže pochopit, proč s Haškem nikdo nejednal. „Je to neuvěřitelné. Jedním z kandidátů byl určitě. Je volný, má charisma, sebevědomí. Je hladový trenérsky, vzal by to. Navíc s tím, že mu na penězích moc nezáleží a má chuť do práce. Na FAČR to moc dobře věděli, ale to by musel odejít i realizační tým, třeba vedoucí Pešír. Všichni se tam drží stolu. Sami sebe nepropustí, i když šli třeba s prémiemi dolů…“

Umělec na hřišti i u plátna. Z Česka je to jméno, které zná nejvíc lidí na světě, znělo na křtu knihy o Antonínu Panenkovi. Video : Sport.cz

S Haškem se bavil, koho by bral za asistenty. „Ivan by si vybral, nebojte… Je takový klidný, ale přísný. Třeba by si vzal k sobě Petra Radu, který dokáže vyhecovat. Pár jmen zmínil, vím, že Rada tam padl. Velmi zkušený, určitě by šel. O asistenta by vůbec nebyla nouze. Ale nevím, nevím, kdy se Ivan dočká satisfakce…“ krčí Vízek rameny.