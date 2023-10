Mluvil jsem s Brabcem, k jednání však nedošlo, říká Hašek. Šilhavému drží palce

Výkonný výbor FAČR v úterý potvrdil ve funkci reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. Pokud by byl stávající kouč odvolán, Ivan Hašek je stále volný.

Jednání výkonného výboru o Šilhavém samozřejmě sledoval. „Mě už tady asi nic nepřekvapí. Jardovi fandím, lidsky je to člověk, jehož uznávám. Přeju mu hodně úspěchů, aby se mu to podařilo. Vydržet pět let u nároďáku pod tlakem, pod jakým je… Až mi ho bylo líto. Přál bych si, aby z toho všeho ještě vyšel jako hrdina,“ líčí Hašek.