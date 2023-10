Kočka má devět životů, trenér reprezentace ustál již čtvrtou krizi

Začátek úžasný, další vývoj už rozpačitý. Jaroslav Šilhavý vede českou reprezentaci od září 2018. Převzal ji po odvolaném Karlu Jarolímovi. Pod jeho vedením se v národním týmu pročistila atmosféra, předloni došel s týmem nečekaně až do čtvrtfinále EURO, předtím s ním postoupil v Lize národů do elitní skupiny A, ale na postup na loňské MS v Kataru nedosáhl.

Loni v květnu podepsal novou smlouvu do konce kvalifikace ME s automatickou opcí na šampionát v Německu. Po vydařeném vstupu do kvalifikace začali Češi ztrácet body, ale před listopadovými závěrečnými zápasy ve skupině v Polsku a s Moldavskem mají stále situaci ve svých rukou.