Lvíčata se vydají na misi s perličkou. Suchopárek spoléhá na sparťany, věří i smolaři Šulcovi

Lvíčata se vracejí do bitvy. Fotbalová reprezentace do 21 let vyhlíží první soutěžní zápasy v kalendářním roce 2022. Svěřenci kouče Jana Suchopárka absolvují venkovní dvojzápas na půdě Albánie a Andorry. Ve výběru se objevují tři úplní nováčci: brankář Lukáš Horníček z portugalské Bragy, zlínský obránce Martin Cedidla a záložník Matěj Valenta z Českých Budějovic.

Perlička. Fotbalová jedenadvacítka odehraje kvalifikační zápas na umělém trávníkuVideo : Sport.cz

Článek Vedou svoji skupinu o tři body před Anglií, která má ovšem dva zápasy k dobru a v červnu ještě dorazí na českou půdu. „Čtyři měsíce od posledního srazu utekly jako voda, přesto nastala spousta změn. Nominace je jiná, někdo se vrací, jiní se bohužel zranili. Osm hráčů přes zimu změnilo působiště, ne všichni hned hrají, proto jsme některé museli opomenout. Přesto je mužstvo připravené, aby dva zápasy zvládlo a posílilo si první místo před červnovým závěrem skupiny," líčí situaci trenér Jan Suchopárek. V Albánii očekává odhodlaného soupeře, v Andoře se zase mužstvo bude muset vyrovnat s umělým trávníkem. Reprezentaci do 21 let rozhodně nečeká v březnových utkáních jednoduchá práce 🗣 pic.twitter.com/jxfuuEeVDg — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 15, 2022 „Čeká nás dost rozmanitý sraz. Pro Albánii jde o poslední šanci pokusit se o druhé místo, po nás mají Anglii. Musíme si na ně dát pozor. V Českých Budějovicích jsme je sice porazili 4:0, ale zápas nebyl tak jednoznačný. Dost nám pomohl jejich brankář, hned ho pak vyměnili a už body neztratili," varuje kouč. „S Andorrou pak nastoupíme na umělce po složitější přesunu přes Španělsko. Bude to změna, musíme pak hned začít trénovat na umělce. A taky si dát pozor, s favority doma dvakrát prohráli jen 0:1, nemusejí být příjemní," uvědomuje si Suchopárek. Na větší přivykání na umělý trávník nebude čas. „Nejdřív hrajeme na přírodní trávě, je zbytečné předtím trénovat na umělce. Až pak po příjezdu do dějiště druhého utkání. Věřím, že jsou kluci natolik zkušení, abychom přechod na jiný povrch zvládli, i když je to taková perlička. Šest bodů je stěžejních, abychom byli před červnem na dobré výchozí pozici," zdůrazňuje vicemistr Evropy z roku 1996. Dostane se Jan Kuchta z Ruska na sraz reprezentace? Pustí ho Lokomotiv Moskva?Video : Sport.cz Hodně spoléhá na pět hráčů ze Sparty. „Byli v kádru i na podzim. Potěšující je, že hrají pravidelně za áčko, není v tomto věku moc takových, kteří nastupují za tým z popředí tabulky. Kvalitní hráči, snad si formu přenesou i k nám." Také další mladíci se posouvají. „Radost nám udělal třeba Juráskův přestup do Slavie. Hranáč zase pravidelně hraje za Pardubice, Valenta velice dobře za České Budějovice. Důležitý je i Čvančarův příchod do Sparty, patří k nejlepším střelcům ligy," rekapituluje Suchopárek. FORTUNA:LIGA Bílek se zlobil na Šulce! Že nedal stoprocentní šance, je velká chyba, láteřil kouč Plzně Místo drží i pro plzeňského Šulce, nešťastného hrdinu jarního šlágru na Letné, po němž za Plzeň moc nehraje. „I na podzim ukázal Pavel velmi dobrou kvalitu. Na Spartě mohl rozhodnout, ale nedopadlo to, což se stane. Přesto mu věřím, že kvalitu má, je to i vítězný hráč. Třeba smůlu prolomí právě u nás za jednadvacítku," dává Suchopárek mladíkovi naději. Češi zakončí skupinu v červnu domácími souboji s Anglií a Andorrou. Na závěrečný turnaj přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž. Jistou účast mají pořadatelské země Rumunsko a Gruzie. Nominace fotbalové reprezentace do 21 let na utkání kvalifikace ME v Albánii (25. března v Elbasanu) a v Andoře (29. března v Andoře la Vella): Jméno Klub Starty Góly Brankáři Lukáš Horníček Braga 0 0 Vítězslav Jaroš Notts County 0 0 Matěj Kovář Burton 6 0 Obránci Martin Cedidla Zlín 0 0 Michal Fukala Liberec 8 0 Adam Gabriel Sparta Praha 5 2 Robin Hranáč Pardubice 2 0 David Jurásek Slavia Praha 3 0 Jan Knapík Teplice 3 0 Martin Vitík Sparta Praha 7 1 Záložníci Kryštof Daněk Olomouc 3 1 Filip Kaloč Ostrava 6 0 Adam Karabec Sparta Praha 10 1 Tomáš Ostrák Kolín nad Rýnem 7 1 Tomáš Solil Pardubice 3 0 Filip Souček Sparta Praha 0 0 Michal Ševčík Brno 1 0 Pavel Šulc Plzeň 13 2 Matěj Valenta Č. Budějovice 0 0 Jan Žambůrek Viborg 4 0 Útočníci Tomáš Čvančara Sparta Praha 2 1 Daniel Fila Slavia Praha 4 2 Václav Sejk Teplice 6 1 Fotbal Kouč lvíčat Suchopárek: Za podzim bych dal mužstvu známku dvě mínus

Reklama