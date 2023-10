Málo branek a dost možná remíza, tuší sázkový expert před bitvou v Albánii

„Albánci budou doma před bouřlivým publikem přece jen víc fotbalově bláznit a nám se tu a tam otevřou prostory v ofenzivě. Ale mají výborný tým s mnoha výraznými hráči působícími především v italské Sérii A, ale také třeba sparťana Laciho. Úspěch nás bude stát veškeré úsilí. Důležitý bude podle mého názoru první gól. Pokud získáme tuhle výhodu, už to půjde,“ soudí Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Výhra nad Albánií by český tým velmi přiblížila účasti na EURO 2024, nedělní duel v Plzni proti Faerským ostrovům berou všichni jako povinné 3 body.

„Stále jsme favoritem na výhru ve skupině, přestože teď první nejsme, a to v kurzu 1,88:1 a šestibodový vklad do tabulky už by nám dodal klid před zbývajícími zápasy kvalifikace v Polsku a doma s Moldavskem,“ poukazuje Urbanec.